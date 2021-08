Claire Harp impulsa su labor como artista

La venezolana Claire Harp, es una artista plástica muy versátil que domina la mayoría de las expresiones artísticas como la escultura, la actuación, el canto, el baile y, especialmente, la pintura, disciplina que se ha convertido en su vocación desde que era una niña. La artista ha llegado a México con el objetivo de cumplir uno de sus mayores sueños, abrir su propia galería de arte.

"Mi gusto por el arte fue desde muy pequeña, además es como una herencia de familia, mi padre fue pintor, él falleció cuando yo estaba muy chica. Y toda mi familia paterna desarrolló esa parte artística entre la escritura y pintura", expresó Claire Harp.

Sin embargo, fue hasta los 12 años de edad cuando manifestó su gran talento en la escuela, además fue motivada por sus maestros. Su mamá vio esas habilidades y decidió impulsarla por el camino de las Artes.

"Siempre destacaba en la escuela en las materias artísticas, recuerdo que lo primero que hice, fue un dibujo de un ángel de piedra que mi profesora me pidió a ella le gustó mucho y se dio cuenta del talento y habilidad que tenía, habló con mi mamá y ella me inscribió en una academia de artes plásticas profesional y ahí empezó todo, realmente ese dibujo marcó mi vida".

Claire continuó con sus estudios, se graduó y se mudó a Caracas, donde comenzó su labor artística de una forma más profesional y donde abrió su primera galería.

Además, de destacar en las artes plásticas, Claire ha realizado estudios en Artes Escénicas, yen la actualidad ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas obras de teatro y ha tenido algunas participaciones en distintos proyectos actorales.

"Después de estar dentro de las Artes plásticas, también me involucré en las Artes Escénicas porque en la Facultad me fascinaba ver a los jóvenes sobre el escenario, y decía yo quiero estar ahí, pero el arte también es muy demandante y si lo ves al modo profesional, como yo lo hice que quise mi galería de arte en Venezuela, te quita más tiempo, por eso me he dedicado más a las Artes Plásticas, pero definitivamente la actuación es algo que me gusta y disfruto mucho".

Debido a la difícil situación política y económica que se vive en Venezuela, Claire Harp decide buscar nuevos rumbos para desarrollar sus metas y cuidar de ella y su pequeña hija.

"La situación económica en Venezuela no te permite tener ningún tipo de negocio propio y decidí salir por esa situación, y también por salud porque si te llegas a enfermar, no hay recursos, y decidí lanzarme así al mar. Primero viajé a otros lados como Panamá, Costa Rica y España, pero no me agradó mucho lo que había visto; y tengo una amiga en México, ella me motivó a venir acá, y pensando que era el último destino y que pasara lo que tenía que ser, llegué, y mi bienvenida fue el temblor de 2017 (risas) pero eso no me asustó y estoy muy feliz, me encanta México".

Respecto al arte, Claire menciona que admira mucho el trabajo de artistas como Salvador Dalí y Leonardo Da Vinci.

"Dalí por su excentricismo y la variedad de técnicas y métodos y me gusta que sus obras expresaban sus sueños y formas de pensar, por lo que fue considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Y Leonardo, porque es el padre del Renacimiento y me encanta que era multifacético, fue pintor, Anatomista, Arquitecto, Paleontólogo, en fin, eso lo convertía en un artista en todos los sentidos".

Sobre el estilo que plasma en sus obras, Claire Harp señaló que no sigue una técnica en específico, pues sus obras van desde el realismo al impresionismo e incluso el arte abstracto y pop art.

"En lo personal puedo hacer cualquier técnica, me gusta mucho el hiperrealismo, pero generalmente trabajo distintos estilos, para darle una gran variedad a mi obra". Con el objetivo de cumplir sus metas y generar vínculos con artistas mexicanos, venezolanos y de distintas nacionalidades, Claire Harp abrirá pronto su galería, proyectil que se ha retrasado por la pandemia.

"Actualmente tengo un estudio galería que está a un lado de mi casa, y ya tenemos la página web abierta para venta de obra, pero ya estamos por abrir un local en la Ciudad de México que estará destinado a la galería de forma definitiva".

Uno de sus propósitos es proyectar su trabajo como artista y galerista a nivel mundial. También comentó que tiene algunos proyectos en puerta con respecto a la actuación que se consolidarán próximamente.

Conéct@te:

Instagram: @claireharp_gallery y @claireharp