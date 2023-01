Cineastas morelenses crean plataforma para promover el séptimo arte

La industria del cine independiente en Morelos y a nivel nacional crece cada vez más, y para darle un impulso importante, en el estado se creó la plataforma Wahu streaming, con el objetivo de darle una mayor distribución al séptimo arte para mayor alcance internacional y una buen retribución económica.

Este proyecto surge por iniciativa de una empresa tecnológica establecida en Morelos desde hace más de 20 años, y que en los últimos 10 se especializó en el streaming. Son creadores de Cinépolis KLIC que fue la plataforma pionera en México después del boom que tuvo Netflix a nivel mundial.

"Nos han invitado a algunos proyectos donde hemos participado con Televisa, TV Azteca, Total Play, Deportivas y Educativas. Y en los últimos tres años nos hemos enfocado en cómo hacer una plataforma propia, y vimos que había un nicho no atendido por las plataformas que se van hacia los grandes mercados; ese nicho es el cine emergente o independiente, que siempre ha padecido de tener espacios en las salas de cine, así como en cuestiones de difusión y apoyo económico. Fue ahí como surgió la idea de hacer una especializada de cine independiente", expresó José Antonio Esparza, director general de Wahu streaming.

Fue así como surgió Wahu Streaming, que pasó por varios nombres, hasta que se concretó Wahu, cuyo significado viene de la frase en inglés: "We are humans" (somos humanos).

"Viene de la filosofía de que, independientemente de las creencias, razas, nacionalidades y religiones todos somos humanos y tenemos una historia qué contar, y la mejor manera o el arte por excelencia para hacerlo, es la Cinematografía", menciona José Esparza.

Wahu es una mezcla perfecta entre una OTT (Plataforma de Video Streaming) y una Red Social especializada en cinematografía.

"Nuestro objetivo es presentar un catálogo de películas gratuitas vía streaming, y en la parte de red social, la idea es que los cineastas podrán tener su perfil, para compartir su semblanza e historial, y así vincularse a otros proyectos y de esa manera hacer una comunidad. La intención es que no sólo los cineastas tengan su perfil sino también productores, maquillistas y actores, para que el cine crezca y así lograr un colectivo cinematográfico", compartió el director.

Asimismo, expresó que al no contar con mucho apoyo, buscarán la forma de mantener el proyecto y beneficiar a los creadores de cine.

"Si nosotros no hacemos algo por el cine, no esperemos que se le venga a rescatar, porque nadie lo hará. Para la plataforma no hay costo de suscripción, y estamos en una búsqueda de patrocinadores para anuncios en banners digitales y en video dentro de la plataforma, para subsistir a nivel operativo y generar una bolsa económica, para darle un pago a los creadores de acuerdo al número de vistas que reciban en sus producciones".

La plataforma Wahu Streaming ha albergado a más de cinco festivales en línea como: la 4ta. Muestra de Cortometrajes Morelenses, Festival Internacional de Cine Biophilia, Diminuto Festival Internacional de Cine Mínimo, entre otros.

A partir de este año incluirá su catálogo de creadores, para detallar su perfil y proyectos y que se difundan a nivel mundial, para que la industria cinematográfica de Morelos y México en general, reciba más audiencia.

Finalmente, José Antonio Esparza invitó a los cineastas y creadores a conocer la plataforma y unirse al proyecto para ampliar la comunidad.

