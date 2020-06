Cinta Detrás de la montaña será proyectada en el We Are One: A Global Film Festival

La pandemia del Covid-19 detuvo la realización de los grandes festivales de cine del mundo como Cannes, Venecia o Berlín, en sus ediciones de 2020. Ante esto surgió We Are One A Global Film Festival, una iniciativa online creada por el Festival de Cine de Tribeca y YouTube, la cual reúne más de 100 títulos provenientes de 21 festivales del mundo hasta el 7 de junio.

Por parte de México, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), se unió a esta plataforma en la que presentará el filme Detrás de la montaña, dirigida por David R. Romay -que el año pasado se estrenó en este encuentro nacional-, además de tres cortometrajes y un documental.





“We Are One es un festival sin precedente alguno, nunca se había visto que se juntaran todos los festivales más importantes del mundo, con una curaduría de largometrajes, cortos y documentales en una misma semana en un encuentro global”, dice Tania Benítez, productora del filme Detrás de la montaña.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de haber producido esta película, de haberla hecho realidad a través de la visión de David Romay, y que ahora tenga las posibilidades de que todos la vean; creo que ese es el sueño de todos los que hacemos cine: tener la oportunidad de conmover a las personas”, añade Benítez, quien recientemente ingresó al Sindicato de Productores de América.

El filme protagonizado por Benny Emmanuel, ganador del Premio Mezcal a Mejor Actor en el FICG por este papel, cuenta la historia de Miguel, un joven que tras la muerte de su madre viaja a Ciudad Juárez a buscar a su papá, -que desde pequeño los abandonó-, con la intención de realizarle algunas preguntas sobre su pasado y matarlo.

Para Benítez, Detrás de la montaña cuenta con tres elementos que permitirán al público de otros países acercarse a una historia que ella considera como universal. “Van a poder conectar con el perdón, con esta relación entre padre e hijo y lo que implica esto en la formación de una persona. Segundo, en términos de valores generales, podrán ver cómo crece el personaje de Miguel, de ser alguien muy infantil y de no tener muy claro qué quiere, a ver a alguien que analiza cómo va a llevar su vida de adulto”.

Un tercer elemento tiene que ver con la cinematografía mexicana, pues la productora reconoce que esta cinta muestra una cara diferente de nuestro país: “Creo que tiene una enorme fortaleza en cuanto a la diversidad de paisajes que ofrece al público, porque en ese tema tenemos mucha riqueza. Y esta es una de las películas que retrata escenarios que no habíamos visto antes de esta forma, un Chihuahua muy distinto al que nosotros tenemos referencia con otras películas”.

Detrás de la montaña se proyectará hoy a las 15:15 horas en el canal de We Are One A Global Film Festival, donde también se dispondrá de una herramienta que permitirá donar al público fondos para diversas organizaciones que luchan contra el coronavirus.

La participación mexicana destaca en esta muestra con otras producciones como tres cortos animados que froman parte del premio Rigo Mora del FICG: Cerulia de la directora Sofía Carrillo; Gatos del realizador Alejandro Ríos y la realización México-Alemania 32 RBIT de Víctor Orozco.