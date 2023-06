Cine Morelos proyecta 'Notas de una vida' de Roberto Bolado

Actualmente en el Cine Morelos podemos disfrutar de la película "Notas de una vida. 100 años del Jazz en México", primer largometraje del cineasta Roberto Bolado, el cuál estrenó en mayo de 2023 después de 18 años de ardua labor, entre la investigación, la producción y posproducción de manera totalmente independiente.

Este filme documental retrata en 98 minutos, la historia de 100 años del Jazz en México, como un documento visual histórico de gran valor.

"Soy melomano, desde niño escucho bastante música, y es una de mis pasiones, como estudié cine de pronto me he acercado mucho al documental desde hace muchos años y siempre trato de relacionarlos con la música. Entre mis favoritos están el jazz americano y el jazz europeo, y de pronto un día surge la necesidad de aprender más sobre el jazz mexicano. Pero la idea de la película se da por la necesidad de ver un documental visual que me cuente la historia del jazz en México, porque había leído anteriormente el libro de Alain Derbez sobre esto, y ahí viene qué hay mucha historia que no conocía y quería ver un documento visual, pero me doy cuenta que no existía, más que uno que otro documental de Canal 11 que contaba de una forma pobre la historia porque les hacía falta más investigación", expresó Roberto Bolado.

A raíz de eso, se dio a la tarea de investigar más sobre el Jazz Mexicano en 2003 y 2004, descubriendo que había muchas posibilidades de hacer una película que contara mejor casi 100 años del jazz en aquel momento.

En esta película, Roberto Bolado reúne entrevistas con los músicos de ayer y hoy, quienes hablan de sus logros, esfuerzos, frustraciones, alegrías y vivencias. Asimismo, hace un recuento de la discografía de la mayoría de los grupos que han existido y los protagonistas comparten sus canciones favoritas.

Además, complementan la historia los aficionados, los empresarios que tienen y tuvieron lugares de Jazz, los que hacen programas de radio, los periodistas, los promotores, los especialistas. Todos ellos dan sus opiniones acerca de las diferentes etapas que ha vivido este género en México, que a pesar de todas las circunstancias perdura y sigue muy vivo en los diferentes estados, enriqueciendo nuestra historia cultural día con día.

"Empecé grabaciones en 2005 de manera independiente en conciertos, haciendo entrevistas, buscando a los viejos jazzistas, esto gracias a que en el libro de Derbez vienen las direcciones y teléfonos en una especie de directorio. En ese momento algunos funcionaban aún y así pude contactarlos, y ellos mismos me pasaban los teléfonos de otros para encontrar a una muy buena parte de las personas que han escrito esta historia".

Cortesía | Roberto Bolado

Para el 2006, el cineasta hizo un demo para buscar apoyo y dinero y así seguir con la producción, porque la idea era ir a toda la República Mexicana a grabar con los jazzistas, pero desafotundamente se dio cuenta que a nadie le interesaba apoyarlo.

"Seguí invirtiendo tiempo y dinero con amigos que me prestaban sus cámaras y algunos se convertían como en mis socios y seguí levantando imagen. Fui a Morelos a entrevistar a Cipriano Izquierdo. Y así fui por Veracruz, Chiapas y otros lugares".

Roberto terminó un corte de la película bastante cercano a lo que sería el filme y lo metió para buscar apoyo de posproducción en el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y el cual también le fue negado.

"Me cansé de tocar puertas y todo lo seguí financiando de alguna manera, pasaron los años y cerré el corte en el 2015, por eso son los 100 años de historia del jazz".

Otro de los procesos que le llevó mucho tiempo fue la posproducción de audio, lo cual trabajó con el apoyo de unos amigos que le prestaron su estudio.

"Después llevé la película a Mérida y me dieron un premio en especie, lo cual sirvió para hacer la corrección del color. Sólo faltaban los efectos visuales y animaciones, primero una amiga me ayudó, pero por la pandemia todo se volvió muy lento. Después fue mi amigo Alejandro Valle el que me apoyó y al final terminamos todo el proceso en febrero de 2023".

Toda la realización tuvo una duración de 18 años, casi dos décadas de ardua labor, y finalmente la película completa tuvo su premiere en la Cineteca Nacional el 9 de mayo.

"Después de la premiere seguimos en esa búsqueda de espacios alternativos en la República Mexicana para que se vea este documento histórico que es muy necesario. Me hablaron del Cine Morelos y ahí encontramos otro espacio importante para que se difunda".

Las próximas funciones en el Cine Morelos son:

Miércoles 21 de junio - 18:30 horas

Viernes 23 de junio - 20:30 horas

Sábado 24 de junio - 16:00 horas

Martes 27 de junio - 20:30 horas

Miércoles 28 de junio - 16:00 horas

Jueves 29 de junio - 16:00 horas

Viernes 30 de junio - 16:00 horas

Sábado 1 de julio - 18:30 horas

Domingo 2 de julio - 20:30 horas

La entrada tiene un costo de recuperación de 30 pesos y con descuento especial a estudiantes, maestros e INAPAM es de 15 pesos.

La película tiene una duración de 98 minutos, algo que fue un gran reto para el cineasta, ya que realmente recopiló mucha información, incluso comenta que en algún momento pasó de las dos horas.

"Mi objetivo era hacer un documental que no fuera aburrido, y que si se contara bien la historia, que se hilaran los temas que se plantean los lugares que hay en México, todos los discos y lo que iba pasando a lo largo de cada década a través de muchos testimonios".

Cortesía | Roberto Bolado

Acerca del cineasta

Roberto Bolado Muñoz es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos ( C.U.E.C.), generación 1990-1995.

En 1990 participa en la primera Bienal de video ganando el segundo lugar en la categoría de ficción de 1 a 10 min. con el video "Ella" en V-8 de producción independiente.

Profesionalmente ha dirigido programas para televisión con T.V. U.N.A.M., la U.T.E., Canal 11 y Canal 22. Como director y productor independiente ha participado en festivales en México y en el extranjero ganando menciones honoríficas por sus trabajos "Luz en reposo" (ficción), "Taller Ditoria" (documental) e "Hilario, músico extraviado" (documental).

"Yo realmente quería ser músico, y la secundaria la estudié en el Instituto México con los maristas debíamos tomar una actividad en las artes y quise meterme en Música, porque quería tocar el clarinete, y cuando llego con el maestro hice una prueba pero por más que me esforcé, no salió sonido y el maestro me dijo tú no sirves para la musica y frustró todos mis sueños. Y había otras actividades que no me interesaban sólo el Cine club porque mi papá me llevaba a ver películas de Chaplin y de todo tipo. Y en la primera clase el profesor nos puso 'El Resplandor' y nos hablaba de los planos y las técnicas de efecto para una escena donde le dan un hachazo a una persona, y descubrí la magia del cine. Además, tenía mis juegos de Alegría de Magia porque tenía ganas de ser mago, y decidí dedicarme al cine porque hay muchas artes contenidas como la literatura, la música, la magia y el espectáculo".

Roberto menciona que recuerda que se iba de pinta a la Cineteca porque era como su segunda casa, por eso fue algo muy especial presentar su película en este lugar tan importante.

El cineasta cuenta también con varios cortometrajes de ficción dirigidos en 35 mm y 16 mm. Entre los más relevantes están "Luz en reposo", "La pasión de Solin", "Leche en polvo" y "El Huésped". Además, ha trabajado como editor de comerciales, telenovelas, videoclips, programas de televisión, documentales, cortometrajes de ficción y largometrajes ganando diversos premios.

En el 2010 recibe el premio nacional de periodismo 2009 en la categoría de Divulgación científica y cultural.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2012/2014.

Finalmente mencionó tiene interés en seguir realizando proyectos en torno al jazz mexicano en la actualidad.

