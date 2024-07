Cine Morelos proyecta 'El Guardaespaldas' gratis para adultos

La inolvidable película "El Guardaespaldas" interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner estará en la pantalla grande del Cine Morelos con dos funciones especiales gratuitas y dobladas al español.

¿Cuándo serán las funciones?

No te pierdas esta función especial los días viernes 5 de julio y 26 de julio a las 12:00 horas. El Cine está ubicado sobre la avenida Morelos en el centro de Cuernavaca.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La programación está dirigida para adultos mayores, sin embargo, la invitación está abierta a todo el público en general.

Película: El Guardaespaldas protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner. / Cortesía | El Sol de Cuernavaca

¿De qué trata la película El Guardaespaldas?

La cinta dirigida por Mick Jackson se estrenó en 1992 y relata como el guardaespaldas (Kevin Costner) quien se dedicaba al servicio de seguridad de Estados Unidos toma la oportunidad de trabajar para una glamurosa cantante (Whitney Houston).

Ambos comenzarán una íntima relación que se verá empañada por la opinión pública y las constantes amenazas de muerte que recibe la cantante de forma anónima. La película fue nominada a los premios Oscars por mejor banda sonora por sus éxitos memorables "I will always love you", "I have nothing" y "Run to you".