Chuyasso: No hacer arte sería como ahogarme

“Pintar ha sido como una actitud ante la vida, desde muy pequeño he recibido como premio esa habilidad que no la he abandonado a lo largo del tiempo”, dice el artista plástico Jesús Castillo, mejor conocido como Chuyasso.

Se define como un apasionado de la pintura y los trazos; “si no hago arte, sería como ahogarme”, asegura, ya que es su principal forma de expresión, la cual ha fomentado toda su vida, consciente de su vocación.

En el estado de Morelos y principalmente en Cuernavaca ha expuesto su obra en espacios como museos y cafeterías, y de 2010 a la fecha su trabajo ha sido muy acelerado y ha generado mucha producción artística que ha desembocado en diversos proyectos y series.

En Morelos hay bastante demanda artística, la efervescencia de artistas y de gente que viene o de gente de aquí es muy grande; es un estado muy favorecido con el arte, yo creo que uno de los principales a nivel nacional.

Una vocación que descubrió a temprana edad

Desde pequeño supo que el arte era el camino que quería tomar, especialmente el dibujo y la pintura, pues siempre fueron parte de su vida y le permitieron sobresalir de entre los niños de su edad.

“Una de las cosas que determinó mi oficio y mi camino fue un reconocimiento que tuve de niño, cuando gané un concurso, y eso me hizo ser diferente de todos mis compañeros. A partir de ahí, todos mis compañeros de la escuela comenzaron a solicitarme sus tareas, me pedían que les hiciera dibujos de vaquitas, la vía láctea, etcétera”.

Con el paso del tiempo recibió muchos reconocimientos por su talento y desempeño, y a la fecha incluso lo buscan para hacer todo tipo de labor relacionada a esto.

“Mis amigos me buscan para ilustrar sus libros o para que pinte un bodegón, un rótulo, etcétera, por eso digo que soy pintor por encargo; me buscan y me recomiendan, pero hacer algo de mi trabajo desde mi idea y hacer algo para alguien más son corrientes diferentes; en el trabajo artístico yo puedo decidir y cuando me encargan algo debo ser muy preciso y claro”.

Sus técnicas favoritas para crear son el dibujo a carboncillo y la tinta china, y entre los soportes que utiliza para crear están, además de la tela, materiales reciclados, convirtiendo el papel, el cartón, el periódico, las hojas de libros y más en lienzos perfectos.

Próximos proyectos

Chuyasso cuenta con una amplia producción de obra que ha generado a lo largo de los años, y que día a día sigue creando.

“Retomo el proyecto ‘Reminiscencias’, que comencé en la pandemia y en 2023, lo expuse en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, porque siento que tiene aún una segunda parte”.

La técnica que utiliza Chuyasso para crear su obra es el dibujo con carboncillo y tinta china. En la gráfica, una de sus obras. / Maritza Cuevas/ El Sol de Cuernavaca

En este proyecto, el artista emula la fotografía a través de la pintura, y reconoce la relación que han tenido ambas en la historia.

Otro de sus proyectos es “Luz exacta”, en el cual busca plasmar retratos que muestran las calles de Cuernavaca y la cara de los personajes que tienen una historia que contar en esos puntos específicos.

“Es una serie de relatos de personajes de Cuernavaca, que caminan por sus calles y hay una historia encerrada en cada retrato en relación con alguna calle en especial”.

Y el otro es “Gentrificación”, en el que aborda cómo hemos ido desplazando las áreas verdes con el fin de hacer bonitos los entornos, pero éstos requieren del agua, de las plantas, árboles y demás.

Además, de que está trabajando en la novela biográfica de una banda de rock y en la ilustración de un cuento para niños.