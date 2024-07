Charla 'Queernavaca', un repaso por la evolución de la comunidad LGBTQ+

El maestro en historia y activista Antonio Ortega Ayala presentó la charla "Queernavaca: Breve historia del Movimiento de la Diversidad Sexual" en el auditorio del Museo Robert Brady, donde compartió importantes datos históricos sobre este movimiento y los logros que ha habido en la ciudad y el estado para la comunidad LGBTQ+.

Antonio, un hombre abiertamente gay, que desde su llegada a Cuernavaca en 1990 se ha caracterizado por impulsar iniciativas a favor de la comunidad Gay y LGBT+ como activista. Es fundador y miembro activo del Grupo CD4, una organización sin fines de lucro dedicada a luchar contra el SIDA a través de la educación sexual. Sus principales intereses académicos son las cuestiones LGBT, la literatura y la historia.

"Me considero un activista gay, porque lo que he hecho más es sobre hombres, es decir, las investigaciones y activismo, el cual combino con la academia", expresó Antonio Ortega Ayala.

Brindó un panorama histórico sobre Morelos y Cuernavaca, que han sido cuna de importantes movimientos sociales desde tiempos revolucionarios, y entre ellos está el movimiento de la comunidad LGBTQ+ por sus derechos.

En cuestión política, recalcó que Morelos ha sido gobernado por todos los partidos políticos a lo largo de su historia, y detalló qué tan invisibilizada u apoyada estuvo la comunidad LGBTQ+ en cada sexenio desde el año 1994 a la fecha.

"En tiempos de Jorge Carrillo Olea y Jorge Morales Barud que corresponde mucho a los noventa, no se hablaba del tema. Con Sergio Estrada Cajigal en principios de los 2000 tampoco, incluso se negaron los permisos para las primeras marchas. Con Marco Adame, igual, se frenó la adopción por parejas del mismo sexo, se rechazó la validez del matrimonio igualitario y no se nos permitía repartir condones. Con Graco Ramírez, se creó la Oficina de atención a la Diversidad Sexual, tuvo gays en su equipo y se apoyó el matrimonio igualitario. En el actual gobierno siento que no se habla mucho del tema, aunque se dice que se respeta y hay programas en todos los municipios".

Otro de los puntos destacados es desde la iglesia, y el avance que se dio con el Obispo Sergio Méndez Arceo, que dejó un gran legado en Fundación de Derechos Humanos con su nombre desde 1994.

"Después de eso, la iglesia ha puesto puros obispos Conservadores, como Florencio Olvera quien hizo el decálogo electoral, en el que decía que un católico debía destacar un candidato que apoya el aborto, la eutanasia, el cambio de sexo y el matrimonio homosexual".

Antonio Ortega Ayala dio un repaso por los avances en el ámbito religioso. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Antonio trabajó en el Colegio Alternativo de Español CETLALIC, donde impulsó el colegio, recibió a estudiantes de la comunidad y coordinó el Primer programa de Lésbico junto a varias amigas lesbianas en 1994 y el Primer programa Gay en 1996.

"Llegaban hasta 20 perdonas, los hospedamos con personas de la comunidad, tenían clases de español y después actividades culturales, de cajón estaba visitar este museo e íbamos a la Ciudad de México a la marcha".

Compartió que en Cuernavaca han vivido grandes artistas y personajes gays, lesbianas y bisexuales como: Robert Brady, Helen Hayes, Manuel Puig, Mark Nixon, Víctor Manuel Contreras, Juan Soriano, José Alberto Zavaleta, Luis Zapata, Rosa María Roffiel, Luis González de Alba, Nancy Cárdenas y Chavela Vargas.

Asimismo, reconoció la labor de activistas como: Alex Sol La Gorda, Alida, César Guerra, David Galaviz, Edgar Márquez, Humberto Álvarez, Manuel Carmona, Samantha Arellanes, Trini Gutiérrez y Violeta Sánchez.

Antonio Ortega Ayala destacó la labor de artistas y activistas que son parte de la comunidad LGBTQ+. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Los Retos del Movimiento son:

Lograr los mismos derechos alcanzados en la capital del país y en resto del país. Darlos a conocer.

Modificación artículo 4 que define Matrimonio

Un cambio cultural

Impedir violencia y muertes a miembros de la Comunidad Trans, las más vulnerables de la comunidad LGBT+

Antonio ha impartido esta conferencia y otra sobre la Historia Queer en Latinoamérica en diversos espacios. Asimismo, ha escrito libros como "El gordo y el puñal" y la novela "Mi primer amor maricón".