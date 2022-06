César Quivera comparte una historia dramática y asombrosa en “Marvia”

Después de mucho tiempo y de poner diversas pausas, el periodista César Quivera, presenta su primera novela literaria llamada “Marvia”, que narra una historia real, de una mujer que enfrentó la tragedia con valor y dignidad, honrando la memoria de una gran amiga suya.

Como una historia triste, dramática, con algunos ratos alegres, interesante y hasta asombrosa, es así como el autor describe esta gran obra literaria, que, sin duda, ha sido la mejor forma de brindar un homenaje a esa persona tan especial en su vida.

En la sinopsis del libro se puede leer, “Marvia de carácter fuerte, pero de temple amoroso, fue una persona fascinante, una mujer que enfrentó la tragedia con valor y dignidad, por eso me motivé a escribir estos hechos, que revelan la estatura de una madre, frente a los infortunios de su más grande amor: su hijo. Marvia, tuvo una historia triste, dramática, a ratos alegre, interesante y hasta asombrosa, la cual plasmé en este libro, para honrar su memoria, con lo cual cumplo su anhelo, porque cada vez que mirábamos los álbumes de sus fotos familiares, que guardaba como un gran tesoro en su casa, me decía, ‘Vamos a escribir el libro, mi chiquitito Cesar’”.

“Esta historia está basada en los relatos de mi amiga, quien por motivos de confidencialidad la llamaremos Marvia, igualmente los nombres de los personajes fueron cambiados para conservar su privacidad. Asimismo, se agregaron algunos hechos ficticios. Pero cabe resaltar, que la tensión mantiene un pulso constante durante una velada que desembocará en un final que no estaba en los planes de los protagonistas”, expresó César Quivera.

El autor comenzó a escribir esta historia desde hace cinco años, y está muy contento de que por fin haya salido a la luz, de la mano de Anderson Daboin y de la editorial Barker Jules.

“Comencé a escribirla hace cinco años, desde entonces he trabajado en la corrección, maquetación y portada para presentar el mejor producto posible. Y me da mucha alegría por fin poder compartir esta historia en un total de 90 páginas. Marvia. no es mi historia, pero si mi tristeza”.

Sin duda, el autor reconoce que Marvia le dio brillo a esa luz, que aspira sea humanamente útil para quienes se interesen en conocer esta historia, que se nutrió al calor de las anécdotas, que su amiga le narraba dos veces por semana, vía telefónica, para dar fe y esperanza de vida a decenas de personas, sin distinción alguna.

“A través de sus anécdotas ella envió consejos y verdades sin anestesia para provocar cambios de conciencia en los seres humanos en lo atinente al VIH y a la homofobia. Siempre refirió su mística y entrega como madre de Pasqualetto, quien vivió con el virus, disfrutando de la vida en medio de su sufrimiento, gracias al apoyo y entrega de esa mujer que tuvo el don de servir y de dar amor”.

Cuando culminó el libro, César Quivera se dio cuenta que estaba listo para compartir con el público una interesante historia que sin duda deja muchos mensajes importantes a la sociedad, y que espera sea valorada y emocione los corazones de los futuros lectores.

“En un momento, me dije, ya es tiempo de publicar este libro, cuyo contenido surge del privilegio de haber compartido con Marvia su propia historia, esa que llena las siguientes páginas de vida con sus valiosos consejos y pesares dramáticos, que pueden hacer latir de emoción a nuestros corazones”.

El libro “Marvia” ya está disponible a través de la plataforma de Amazon.





Conécta@te:

Instagram: @quiveracesar









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!