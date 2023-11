Celebran en Xipatlani el 'Gran retorno de los difuntos' con exposiciones de arte

Para celebrar el Día de Muertos, en la galería del espacio creativo Xipatlani ubicada en la Casona Spencer se realizó el evento HUEY MICAILHUITL “Gran retorno de los difuntos”, con exposiciones especiales y un altar de muertos, con diversas piezas de arte.

Durante el evento se inauguró la exposición “Homenaje a los ancestros" de Wisart Gxp y César Sánchez. Y como invitado especial estuvo el artista Gabriel Rodríguez Trinidad de San Luis Acatlán, Guerrero que presentó arte en gráfica y cartonería. Así como el “Altar a las ánimas anahuacas” con piezas de cartonería de Inocente Ríos. Una colección privada de Isabel Quevedo Plascencia.

Fernando Lezama, artista y director de Xipatlani, le dio la bienvenida al público y presentó a los artistas César Sánchez “El Sánchez” y Gabriel Rodríguez, quienes hablaron brevemente sobre sus obras.

El artista César Arturo Sánchez Espino “El Sánchez”, presenta en la exposición “Homenaje a los ancestros", un tríptico que nace de la cosmovisión precolombina, para hablar de las raíces, abordando tres temas muy interesantes.

“Son tres piezas importantes para mí porque representan tres momentos canónicos en mi vida, uno que representa mi nacimiento. Otro representa la muerte de mi abuela que es el Mictlantecuhtli y el tercero, el Tlalohkeh, que es como una revelación del gasto del agua para hacer más conciencia sobre este desdeño del medio ambiente, y tiene una composición circular de lado izquierdo donde está marcado un pequeño espacio de color morado que significa México, como si el tlaloque estuviera sentado esperando que reaccione el mundo. La composición de las obras fue pensada como si fuera un altar”, expresó César Sánchez “El Sánchez”.

El talentoso joven que está por terminar la carrera de Artes Plásticas del Instituto Boticelli para Arte y Restauración, nos cuenta que esa originario de la Ciudad de Taxco, Guerrero, y que desde siempre tuvo gran interés por las artes, especialmente por la belleza y cultura que emana de su ciudad natal.

“En mi familia hay artistas, especialmente mis tíos Cristina y Rodo fueron mi mayor inspiración, pero siempre hubo ese estigma que de qué iba a vivir si me dedicaba a esto. Sin embargo, siempre me impresionó mucho cómo fluye el arte. Crecí en una ciudad llena de arte y estoy seguro que todo comenzó desde ahí porque se absorbe toda esa cultura y tradición”.

Como parte de su formación profesional, realizó un intercambio en Italia para estudiar frescos, ya que principalmente se ha enfocado en la pintura. Ha realizado exposiciones en Casa Humboldt y Casa Borda en Taxco, y ahora en Xipatlani.

El maestro Gabriel Rodríguez Trinidad, originario de San Luis Acatlán, Guerrero, tuvo una participación especial en este evento y presentó obra de grabado y cartonería con algunas piezas referentes a la celebración y algo más de su trabajo en general.

“Mi trabajo principalmente se enfoca en la esencia de lo que viví y en los sueños buscando un enfoque metafísico, irreal y con un toque de realidad también”, comentó Gabriel Rodríguez Trinidad.

Respecto a su formación en las artes, el maestro Gabriel Rodríguez menciona que desde temprana edad tuvo inquietud por las artes, ya que le gustaba leer la sección de Cultura en los periódicos.

“Todo inició con la ilusión de realizar los sueños, nací en una comunidad en la que no tenemos mucha cultura, apenas y algunos rituales y por supuesto, la celebración de Día de muertos, pero en aquellos tiempos no había ni Biblioteca. Recuerdo que llegaban los periódicos y me gustaba recortar las páginas de Cultura, y hacia un archivo para leer qué hacían los artistas y me imaginaba sobre las técnicas y esas curiosidades me atraían mucho”.

Asimismo, menciona que esa vena artística proviene de su familia, que son artesanos, ya que su padre hacía máscaras y su mamá bordaba. Por lo que decidió comenzar su formación artística en 2001 tomando algunos talleres con un maestro llamado Jaime Ignacio López, con quien estudió dibujo.

“Cursé la licenciatura tres años, pero no terminé. Después inicié en los talleres de grabado con un maestro llamado Nicolás de Jesús, me llamó mucho la atención las técnicas de aguafuerte, aguatinta y linóleo especialmente, y son las que más manejo”.

También suele hacer pintura al óleo, en acrílico y pastel. Y de manera reciente, comenzó a crear con el arte de la Cartonería, y precisamente en esta exposición, presenta una figura de Catrina y un Alebrije.

El maestro Gabriel Rodríguez Trinidad, ha expuesto sus obras en distintos lugares como Metepec, Acapulco y Chicago en Estados Unidos. En 2007 recibió el Mérito Juvenil en Guerrero. Y como desde hace tiempo radica en Morelos, en 2015 representó al estado en una Bienal de arte gráfica.

Durante el recorrido por Xipatlani, nos encontramos con el “Altar a las ánimas anahuacas” que incluye piezas de cartonería de Inocente Ríos, que son parte de la colección privada de Isabel Quevedo Plascencia. Así como una obra en cartonería de Los Ramírez Castañeda y obras especiales del artista y arquitecto Miguel Betanzos.

Además, de la obra de Fernando Lezama relacionada a las Calacas, y de otros artistas, las cuales están a la venta. No dejes de visitar Xipatlani en esta temporada de Día de muertos. Las exposiciones permanecerán hasta el 2 de noviembre.

