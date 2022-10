Celebra Día de Muertos con una Lotería de Calaveras Mexicanas

El artista e ilustrador Fernando Lezama creó una Lotería de Calaveras Mexicanas, con peculiares personajes que hacen referencia a la cultura popular en México y el mundo, así como algunos elementos específicos de Morelos, ideal para celebrar el Día de Muertos.

"La lotería para mí se volvió un pretexto para hablar de lo que me gusta, lo que me interesa y las tradiciones; especialmente de las calaveras que son lo que más me gusta", expresó Fernando Lezama.

En su mensaje a los jugadores de esta increíble lotería, Fernando explica que, "Desde las enseñanzas de nuestros abuelos anahuacas aprendimos que la muerte solo es parte de un ciclo sin fin, un momento más en esta existencia y digno de conmemorarse, un motivo para celebrar la vida a través del recuerdo de nuestros difuntos, gracias a este amoroso recuerdo siguen presentes en nuestra vida y nos acompañan en el día a día.

Es por ello que mis "calacas" siempre las dibujo sonrientes, festivas, coloridas, gozando el momento, recordándonos que somos efímeros y que para trascender hay que hacer todo aquello que tenga un verdadero valor, desde el corazón y que contribuya a hacer un mundo mejor".

A través de 40 personajes muy peculiares, Fernando representa las cartas tradicionales de la Lotería Mexicana, con un agregado único donde incluye nuevas cartas en referencia a la cultura morelense y sus personalidades.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Fernando, abarca diversos temas y pone a representantes de la cultura popular, de las tradiciones, de la televisión, de la diversidad para hablar precisamente sobre cómo todos nos volvemos calavera en algún momento o que finalmente todos somos calaveras.

"Quería hacer una lotería tradicional con referencias a los originales, pero ya cuando iba por el quinto dibujo, se transformó y empecé a meter de todo y otros elementos que me interesaban. La lotería es un pretexto para hacer sátira social, crítica y burla. Además, para que quede legado de lo que es popular en este momento".

Entre los personajes que podemos ver en la Lotería de Calacas Mexicanas, está Michael Jackson como "El Negrito"; Togolele como "La rumbera"; La Reina Isabel como "La Corona"; La Catrina de José Guadalupe Posadas pero en versión de Fernando; Frida como "La Pintora"; Tin Tan como "El Rey del Barrio" y Roco Pachukote como "El Pachuco"; "La Luna" representada por una abuelita adorando a la Luna y "El Sol" con un danzante solar, entre muchos más".

"Busqué representar personajes que para mí simbolizan algo, que son importantes en mi vida o con los que yo he crecido".

Por supuesto, la esencia morelense no podía quedarse atrás en este gran proyecto, por lo que Fernando incluyó cartas con personajes muy importantes,

Emiliano Zapata como "El Valiente"; la carta de "El Chinelo"; la del "Axolotl"; "El Torito" que es parte de todas las celebraciones y "La intrépida", que representa a "Intrépida" colectivo ciclista de mujeres en Morelos.

El artista menciona que el proceso de realización de la lotería fue de aproximadamente dos meses.

"Todo está dibujado a mano, trabajo con tintas y después lo coloree con acuarela. Y recurrí a Gerardo Rosales, gran fotógrafo, para captar las ilustraciones y tener una mejor calidad a través de la foto en cuestión de los colores y detalles".

Lo más importante para Fernando es representar la tradición mexicana de Día de Muertos en esta lotería, pues es una de sus celebraciones favoritas, y considera que todos los días la festejamos al llevar en la memoria y en el corazón a todos los seres que han partido, pero siguen con nosotros día a día en nuestros recuerdos.

La Lotería de Calacas Mexicanas estará disponible en la Galería Ama-Atl ubicada en el Pasaje Florencia.

Conéct@te:

Instagram: @ferlezama_art