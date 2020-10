Celebra Bobby Pulido 25 años de carrera

El cantautor Bobby Pulido, cumplió 25 años de trayectoria en septiembre pasado, y para celebrar ha preparado un gran concierto virtual el próximo 30 de octubre a través de la plataforma Econcerts.

"Como dice el dicho es lo que hay, entonces no nos queda de otra, teníamos planeado hacer un concierto desde Monterrey con músicos invitados, pero por obvias razones no se pudo, pero va a quedar muy bien y estamos muy emocionados por presentar algo bonito al público", expresó Bobby Pulido.

Sus seguidores, siempre han sido parte fundamental en su carrera, y ahora que no podrá interactuar de una manera cercana con ellos, Bobby ha encontrado una forma de hacerlos partícipes en este concierto especial de aniversario, eligiendo los temas que quieren escuchar esa noche.

"Normalmente en un concierto canto los éxitos de siempre y las canciones que yo quiera, pues generalmente ya tenemos programado todo. Pero ahora queremos que el público se involucre y opine, para ya ponernos a ensayar y darles el gusto lo más que se pueda. Muchas veces no nos damos cuenta de las canciones que le gustan a la gente, hasta que nos dicen oye no cantaste esta o esta otra, por eso ahora los invito a que entren a mi Facebook, para que puedan opinar sobre lo que quieren escuchar. También voy a estrenar una nueva canción que se llama 'Llórame', y varias sorpresas".

Los boletos de este importante concierto, ya están disponibles a través de la plataforma de Econcerts, con un costo muy accesible por pantalla, para disfrutar en familia o con los amigos desde casa.

"Se trata de apoyarnos entre todos, una de no pegarle en el bolso de la gente y por otro lado, mi objetivo es darle trabajo a mis muchachos, a toda la gente que tengo trabajando conmigo y que se ha visto afectada por la situación, y esta es mi manera de apoyar y aportar a la causa. Los músicos y cantantes siempre estamos haciendo labores altruistas y ahora cambiaron los papeles, con esta situación donde el músico es el más afectado porque no puede haber conciertos; quizás hay industrias que no ganan lo mismo que antes, pero están, a nosotros de un día para otro nos pararon la agenda, es algo raro pero parte de esta carrera y estoy muy feliz de aportar algo".

Conéct@te:

Instagram: @bobbypulido425

Facebook: /BobbyPulidoOficial