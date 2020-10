Celebra Alan Raamreey 10 años en la conducción

El comunicador Alan Raamreey celebra 10 años de trayectoria profesional, tiempo en el que ha participado en como conductor en importantes programas de televisión y radio en México. En 2019, se aventuró a las plataformas digitales y está por estrenar la cuarta temporada del programa virtual “Al tiempo perfecto” que se transmite en YouTube.

“Ha sido una fortuna, son 10 años que cuando te toca celebrar se dice fácil, pero en realidad han sido tiempos de sacrificios, de tocar muchas puertas, de muchos no; pero también es parte del aleccionamiento y de eso que tienes que vivir”, expresó Alan Raamreey.

El talentoso joven inició su carrera a los 25 años de edad, después de descubrir su gran pasión por la conducción y decidió abrirse camino en las televisoras y estaciones de radio a nivel nacional, cautivando al público con su carisma.

En 2019, decidió abrirse camino en las plataformas digitales y lanza la primera temporada de su programa por YouTube “Al tiempo perfecto” que ofrece al público un contenido llamativo y muy noble, adentrándose a la vida de las celebridades de manera íntima y respetuosa.

“Es un año atípico para celebrar, esto que vivimos nos ha encerrado a todo el mundo, pero también es maravilloso porque fue subirnos a esta plataforma digital hace año y medio, y darnos cuenta en estos tiempos que era el camino para seguir creando contenido; y ese híbrido tendrá que ser el 50 y 50 por ciento de mi trabajo”.

Después de brindar su trabajo a un público cautivo como lo es el de la radio y la televisión, ahora explora el infinito de las plataformas digitales para llegar a un público muy diverso.

“Es impresionante que me sigue gente de diversas edades que se sorprende con la música, así de ‘A mí me cantaban la canción de Susanita tiene un ratón y pensaba que era de OV7 y no conocía a Onda Vaselina, cosas así’. Y al haber esta libertad, es algo increíble, pero también implica una responsabilidad enorme tener que hablarle a todos, eso es complejo pero cuando le agarras, es algo muy lindo de la plataforma digital”.

Durante tres temporadas, ha tenido como invitados a Rocío Sánchez Azuara, Diego Shoening, Ricardo Franco y Fandango, logrando contar historias maravillosas y llevando al público por un lado más personal e íntimo de aquellas personas que vemos en la televisión.

“Debo confesar que empecé con miedo, pero sabía que tenía que dedicarme a algo más cuando esto sigue creciendo, fueron varios meses de introspección, pero he tenido la fortuna de seguir presente en las dos plataformas, y el programa ha gustado mucho. De todos los capítulos, la gente se queda cautiva el 80 por ciento del tiempo y eso algo impresionante en plataformas digitales”.

La cuarta temporada de “Al tiempo perfecto” se estrenará el 30 de octubre con Carmen Muñoz como invitada especial y madrina de honor, el programa podrá verse en el canal de YouTube: Alan Raamreey.

“Esta cuarta temporada me tiene muy emocionado, porque vienen unos capítulos maravillosos sobre todo de contar historias con el corazón, de cómo cosechas con las ganas y el esfuerzo lo que quieres lograr. Además de dar un mensaje de inspiración y que la gente se refleje en las historias de lo demás, y tomar como estandarte las cosas buenas”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @raamreeyalan

Facebook: Alan Raamreey