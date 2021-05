Casona Spencer presenta la obra Ñaque de piojos y actores

A través del proyecto Terceras Llamadas, la compañía Napolitano Producciones presentó dos funciones de la obra Ñaque de piojos y actores en la Casona Spencer, como parte de su segunda minitemporada, teniendo una grata respuesta del público.

La obra Ñaque de piojos y actores es una historia original del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, estrenada en 1980. Para esta presentación, Bibiana Luna y Yessica Yepes, realizan una adaptación muy interesante en un contexto propio y actual, para conectar con los espectadores.

La historia se centra en las desventuras de Luna y Yepes, dos actrices integrantes de un ñaque (compañía teatral compuesta por dos actores) quienes, a través de ingeniosos diálogos, hablan sobre sus pesares y demuestran su gran talento en el escenario.

Arrastrando un viejo arcón que encierra todo su material teatral, Luna y Yepes llegan al momento de la representación procedentes de un largo vagabundeo a través del espacio y del tiempo. Ya en el escenario, sorprendidas de ver al público, piensan en que deben repetir una vez más el mismo espectáculo, pero el cansancio, las dudas y temores retrasan, interrumpen una y otra vez su actuación.

Mientras intentan presentar el espectáculo, recuerdan otros montajes que han realizado como "El auto del sacrificio de Abraham", "El entremés del bobo y el carterista" y "La comida de la Serafina", adaptados por las actrices.

"El año pasado, me contactaron de la Casona Spencer para preguntarme si tenía algún proyecto, ellos me conocen porque soy egresada de la universidad. Y en ese momento no tenía nada, pero dije que sí y le hablé a Yessica para montar algo, pensé en esta obra que ya conocía y la adaptamos. Fue un trabajo de montaje de aproximadamente tres meses", expresó Bibiana Luna.

Fue así que en octubre y noviembre de 2020, realizaron su primera minitemporada con funciones presenciales, tendiendo muy buena respuesta del público, al igual que en las funciones realizadas durante esta segunda mini temporada.

"Nos emociona muchísimo ser parte de este regreso cultural, la verdad es que cuando sales de la escuela te da miedo enfrentarte a lo de afuera, normalmente lo que haces en la escuela son trabajos universitarios donde tu familia y amigos van a verte; pero no sabes cómo será con el público en general y afortunadamente en ambas temporadas nos ha ido muy bien, contamos con un gran público, y eso ha enriquecido la experiencia y es algo que agradecemos", dijo Yessica Yepes.

La compañía surge en 2020 en medio de la pandemia / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La Compañía Napolitano Producciones surge en 2020 en medio de la pandemia, como un proyecto para mantener la creatividad y salvar a dos jóvenes egresadas de la Escuela de Teatro, Danza y Música, durante tiempos difíciles.

A raíz del confinamiento, inician con transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Y finalmente, con esta obra de teatro, que es su primer proyecto teatral.

"Empezamos a subir reseñas de películas a las redes sociales, porque somos fanáticas del cine, especialmente de terror. Después, realizamos trasmisiones en vivo donde dramatizamos una obra para después concretar esta obra de teatro", mencionó Bibiana Luna.

A través de sus redes sociales, Napolitano Producciones busca difundir el trabajo teatral que hay en Morelos, ya que han surgido muchas compañías desde las escuelas de teatro, demostrando la calidad y talento morelense.

"Invitamos al público a que se animen a ir al teatro, y conocer al talento de su ciudad y por supuesto apoyar el movimiento que se ha generado aquí", enfatizaron.

