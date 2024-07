Casona Spencer presenta exposición retrospectiva de Xavier G. Iñiguez

En la Casona Spencer se presenta la exposición Retrospectiva del artista Xavier G. Iñiguez (1933 -1979), quien tuvo su formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y participó en el Taller de Gráfica Popular. Y vivió parte de su vida en Cuernavaca, incluso fue fundador y director del Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca.

Esta exposición retrospectiva, surge por iniciativa de la familia de Xavier Iñiguez, especialmente de su hijo Galo González.

"La exposición surge por varias cuestiones y coincidencias, como lo es mi edad de 46 años, que a esa misma edad el falleció. Por otro lado, mi madre se mudó de Mérida a Morelos y llega con mucha de la obra que hemos conservado, y me dijo que me la iba a dar para resguardarla, vimos que eran muchas piezas y decidimos que era buen momento para presentarlas", expresó Galo González.

Y destacó, que esta muestra es un homenaje a su padre por su obra y talento, y también un homenaje a su madre en vida, por la gran labor que hizo al conservar el acervo y su legado.

Exposición Retrospectiva del artista Xavier G. Iñiguez. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

La exposición está integrada por 45 obras de pintura, grabado, dibujo y escultura en distintas técnicas. Generalmente, Iñiguez se apoyó en el realismo para comunicar ideas; por ello perteneció a la escuela mexicana de pintura.

"Es un artista que trabajó diversas técnicas, fue pintor, grabador y muralista. Perteneció a grupos importantes de pintura en México, como lo es el Taller de Gráfica Popular al cual ingresa en 1955, y es característica de este taller tener una temática social de justicia y de lucha por los derechos humanos. Ahí trabajó a través del grabado o la gráfica con múltiples técnicas; por esta cuestión, podemos notar un trabajo tan realista en su obra. Además, perteneció a la escuela mexicana de pintura".

Galo destaca que, mientras revisaban el acervo, su mamá le contó algunas anécdotas de cuando su padre pintó ciertos cuadros, vivencias que le fueron transmitidas de inmediato, a nivel pictórico y emocional.

Cuando él murió, yo tenía un año y medio, entonces no pude conocerlo más que a través de su trabajo de una manera más profunda

Galo menciona que sin duda, era muy importante realizar esta exposición retrospectiva y dar a conocer el legado de Xavier G. Iñiguez con el público.

"La obra es una de las más importantes para la pintura mexicana, porque llegó a este punto de pináculo, donde pudo conjugar la parte estética con un trabajo muy refinado y la parte de la temática, para hacer esa síntesis muy bien lograda".

Xavier Iñiguez participa en numerosas exposiciones nacionales e internacionales como miembro del Taller de Gráfica Popular, dicho taller nació en una época en la que México estaba luchando por definir su identidad nacional después de siglos de dominio colonial.

El artista Guillermo Monroy. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

En la inauguración, estuvo presente el maestro Guillermo Monroy, artista y amigo cercano de Xavier Iñiguez, quien platicó algunas anécdotas que de jóvenes compartieron mientras desarrollaban sus carreras artísticas.

"Lo conocí muy jóvenes en un taller muy humilde, de vecindad en la azotea. Después, en otros lugares importantes como la Escuela de San Carlos y La Esmeralda. Y encontramos un magnífico taller al cual le pusimos Taller de Gráfica Popular. Después, nos encontramos una habitación de tipo francés e invitamos a varios compañeros y nos cooperamos para pagar la renta".

Guillermo Monroy menciona que el maestro Iñiguez, fue como su hermano, y un gran compañero de trabajo en las artes plásticas y desde luego en una lucha social muy fuerte.

"Estábamos en una célula muy fuerte, teníamos un grupo de artistas plásticos, y de otros ámbitos como escénicos, que en conjunto trabajábamos para hacer algo en bien del pueblo".

Y menciona que Xavier Iñiguez vivió en Cuernavaca, por lo que mucha de su vida artística y cultural la desarrolló en la capital de Morelos.

"Me da gusto ver ahora la obra expuesta aquí, de mi compañero y camarada Xavier Iñiguez, que fue casi mi hermano. Su obra es maravillosa y muy buena, por eso cuando me invitaron no dude en estar aquí".

Las obras de Iñiguez, no sólo documentaron momentos cruciales de la historia mexicana, como la Revolución Mexicana y la Guerra de Independencia, sino que también promovieron la justicia social y la conciencia política a través del arte.

Su legado ha sido expuesto en Guatemala, Cuba, URSS, China, Italia, Bélgica, Alemania, Líbano, México y Estados Unidos. En este último en los museos de Arte Metropolitano de New York y el Museo Nacional de Arte en la ciudad de Washington DC.

La exposición permanecerá en la Casona Spencer hasta el 21 de julio, visítala de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas, entrada libre.