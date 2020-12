Casa y Jardín está en una exhibición

Para cerrar el 2020, Flotante Galería presentó la exposición “Casa y Jardín” de la artista multidisciplinaria Emilia Mejía en la galería Moctezuma ubicada en el centro de Cuernavaca. Esta muestra, presenta una visión introspectiva al espacio mental que habita el inconsciente creativo de la artista.

Emilia Mejía, es egresada del Centro Morelense de las Artes (CMA) y desde su formación académica tuvo como base de producción, el concepto de jugar un poco con la imagen de la casa, hablando desde la identidad y lo cotidiano.

“En esta exposición en particular hay otro concepto que es el jardín, y para mí también es importante, mi obra es muy personal, es un imaginario propio; y hay esta historia detrás que mi perro muere el año pasado y lo entierro en el jardín, entonces bajo esa misma idea de utilizar la imagen de la casa, ahora me apropio del espacio del jardín, y es como un paso fuera de mí misma, lo pienso desde una metáfora al estar en casa resguardado, te confrontas a una situación difícil que es la muerte y hay que salir un poco de este resguardo”, expresó Emilia Mejía.

Con piezas que van desde el dibujo en acrílico, dibujo a lápiz, figuras hechas con plastilina daas y algunos textos, la artista presenta a los residentes de ese hogar, los cuales surgen de experimentar el tránsito de lo cotidiano.

“Son imágenes que parten de lo cotidiano, retrato el interior de mi habitación, algunos objetos que tengo ahí, ciertos dibujos que realizó posteriormente de las figuras de plastilina, algunos textos y notas de las mismas compras que se realizaron para la imagen de la exposición. En general, es jugar con la idea de cómo exhibimos nuestros objetos dentro de la casa, algunas fotografías que están enmarcadas, figuritas y fotos tamaño infantil que construyen este imaginario que retrato”.

Lo más importante para la artistas es trabajar un concepto más que desarrollar estrictamente una técnica.

Lo presentado parte de lo cotidiano.

La museografía diseñada por Emilia, plantea un recorrido muy interesante que denota la propiedad lúdica de su creación artística, y adentra al espectador a un espacio de juegos, con la finalidad de apelar a su ingenuidad y divertirse con los diversos personajes que pudieran transmitir diversos sentimientos y emociones.

“Está dividida en dos salas, la primera es donde se encuentra la casita con su porción de jardín con las distintas figuras. En la segunda sala, hay una intervención pensando en el espacio de la casa, divido la habitación con paredes falsas de plástico para marcar el tránsito que yo deseo para recorrer la exposición, y esta cualidad traslúcida del plástico hace muy interesante la experiencia, porque si bien entras por la primera instancia que se forma, puedes desde ese lugar observar y entender lo que hay en el otro lado de la habitación pero no puedes atravesarlo”.

Algunas de las obras que Emilia presenta en esta exposición, las realizó mientras seguía en la licenciatura, asimismo, los dibujos en acrílico y las figuras sobre el pasto sintético son las más recientes.

La artista se ha caracterizado por trabajar a partir de diversas técnicas como el dibujo, la pintura, la fotografía, la escritura y el audiovisual, pues lo más importante para ella es trabajar un concepto más que desarrollar estrictamente una técnica.

“Mi trabajo es más intuitivo, y me gusta hacerlo sin boceto, si tengo ciertas ideas y apuntes que voy rescatando, pero al final me interesa más ese trabajo como lo hacen los niños, que tienes el material enfrente, comienzas a trabajarlo y te sorprendes de lo que va resultando; eso es lo interesante cuando trato de plasmarlo, ese proceso no tan premeditado”.

Algunas obras presentadas, las elaboró cuando aún estaba en la licenciatura.

Conéct@te:

Instagram: @josemiliapacheco

Tumblr: www.emiliaamejia.tumblr.com