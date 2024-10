Carlos Luna presenta su exposición 'Hedonismo emergente'

El artista Carlos Luna inauguró su exposición "Hedonismo emergente" en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC), a través de esta muestra pictórica el artista invita al espectador a descubrir cómo emergen los placeres mediante los colores, las texturas y las composiciones para experimentar la diversidad del hedonismo.

La exposición está integrada por diez obras de pintura realizadas con la técnica de óleo, y en algunas incluye elementos con hoja de oro y hoja de plata y yeso, para generar diversas texturas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En esta exposición, podrán ver mis sentimientos transmitidos a pinturas, eso es lo que trato de provocar invariablemente en la obraCarlos Luna

Sobre su exposición el artista comentó: "Como podrán ver, y porque el tema y el lugar lo permiten, la exposición está enfocada a la mujer, que son una fuente de inspiración; y es que en mi obra me gusta mezclar la femineidad con la naturaleza y el cosmos".

En el texto de sala escrito por la artista Eskarlata Aguilar menciona que Carlos Luna busca sumergir al espectador en los placeres a partir de la pintura y redescubrir su ser y sus posibilidades de sentir, experimentar y recorrer la variedad del hedonismo.

En el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca se presenta la exposición "Hedonismo emergente". / Cortesía / Juan Machín

"Al sumergirme en sus imágenes identifico la soledad que me acompaña al relacionarme, al vivir, al dormir, al morir. El placer emerge ante la transparencia del agua, del viento y el ritmo de sus movimientos como en la pieza ‘Nympha’, o de la energía del fuego para incendiarse al placer, como lo veo en la pieza ‘Desprendimiento’. En ‘Ritual lunar’, sin la necesidad del aire dentro del agua, puedo dejar de respirar pero, también, inhalar y exhalar lo suficiente en la frescura de bosques y selvas, de ríos y mares a la luz de la luna. Hacerme una sola con otro, como el mar al unirse con el cielo al atardecer, que se pierden uno en el otro como en ‘Apoyando.nos’. Ser todos los colores, ser luz y oscuridad donde ésta no me espanta, ni lastima, porque hemos hecho las paces, al complacerse con otros o varios cuerpos (‘Sin y con permiso’), pero también con el mío, es más que suficiente para descubrir el placer, yo soy placer mismo, con todo lo que me rodea e igual desde la nada. Al encontrarme en un cuerpo, en varios, en mi múltiple personalidad y en mi múltiple soledad, ¿y ahora qué? ¿Por qué insisto en descubrir y experimentar? ¿Por qué no me advertí que también es un uroboro, que terminaré donde inicié? Logré descubrir placer en todo, ahora sólo tengo el placer de mi cuerpo desnudo, intacto al futuro, cómodo a los movimientos del presente, con craquelaciones que no me lastiman por los nuevos dolores, sólo veo mi reflejo, en cada ecosistema, en cada ser, en cada pintura de Carlos", escribe Eskarlata Aguilar.

La exposición “Hedonismo emergente” permanecerá en el MAEC hasta el 25 de octubre. Para visitarla se requiere sacar una cita previa a través de las redes sociales del museo, la entrada es gratuita.

Y como en cada exposición, la dinámica para los visitantes, es recrear una de las obras de Carlos, para recibir como regalo una fotografía o un dibujo del acervo del museo.

Conoce más sobre Carlos Luna

“En los primeros momentos de mi ser consciente, me inicié jugando a dibujar lo que a mi entender eran barcos, aviones y campiñas. Al paso del tiempo, encontrando espacios entre mis estudios profesionales y desarrollo laboral, continuaba mi búsqueda para plasmar lo que yo deseaba transmitir en mis pinturas”, menciona Carlos Luna.

A la fecha, con una idea más definida, Carlos busca que en los trazos de su pincel plasme no sólo una realidad, sino también una percepción, en la que los tonos, las sombras y las luces se mezclen, que al ser observadas, su reacción no sólo impacte sus sentidos, sino que trasciendan un poco más allá.

Cultura Museo de Arte Erótico celebra su tercer aniversario

“Al ingresar a la escuela secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en Puebla, epicentro que sentó las bases de mi desarrollo humano y cultural, muy recordado y querido, tomé la decisión de inscribirme en el taller de pintura y grabado, para que a partir de ahí descubriera mi especial gusto por la pintura al óleo”.

Con el paso de los años y aprovechando los espacios que le permitían sus estudios profesionales y desarrollo laboral, encontraba la manera de tomar cursos y talleres con diversos maestros en la delegación Coyoacán en la CDMX. El resto de su desarrollo y conocimiento de la pintura ha sido de manera autodidacta, por tutoriales, su gusto por pintar y la práctica por hacerlo.

Carlos Luna ha participado en tres exposiciones en Puebla, Puebla, en eventos particulares, siendo el último de ellos en el Hotel 5 de Mayo que se ubica en la zona de los fuertes. Y tres más en Cuernavaca, dos en la Universidad Autónoma de Morelos y uno más, el más reciente en la Casona Spencer.

Conéct@te:

Facebook: /Museoarteeroticocuerna

Instagram: @museoarteeroticocuerna