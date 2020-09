Carlos Castañeda inaugura Momotaro 

Como parte de sus actividades, Flotante Galería inauguró la exposición "Momotaro" del artista Carlos Castañeda, originario de Toluca, Estado de México, en la galería de la Plaza Moctezuma ubicada en el centro de Cuernavaca.

Tomando las medidas de higiene necesarias e ingresando a la exposición en pequeños grupos de tres personas, los espectadores se adentraron a esta muestra gráfica y visual.

“Momotaro” presenta escenarios grotescos con distintos collages de elementos pop, referencias al anime, el comic, caricatura y contenido mediático haciendo referencia a la rapidez con la que son consumidas las imágenes.

Con más de 30 fotografías polaroid y más de 40 dibujos, Carlos reúne una colección de obra realizado en distintos años y épocas de su vida, con el objetivo de presentar ideas distintas entre sí sin tener relación pero que conviven para crear un nuevo significado que se da mediante las redes sociales.

“Mi obra habla mucho de mis creencias personales y de ahí también tomo muchas creencias generales de religiones y todo lo que he aprendido en internet, porque creo que es una herramienta que ocupo como un oráculo que se vuelve una guía y un punto espiritual. Todas las imágenes representan algo muy poderoso en el momento”, expresó Carlos Castañeda.

Asimismo, el artista menciona que todo tiene que ver con sus experiencias personales y experiencias estéticas propias, las cuales trata de plasmarlas y traducirlas ya sea dibujando, escribiendo o tomando fotos.

“Todo es muy espontáneo cuando se conjuntan esas cosas, como una lluvia en el cerebro que termina siendo un boom. Hay mucha diferencia entre la obra de 2017 y ahora de 2020. Me gusta explorar diversas formas de expresión con mis ideas y creencias personales para que transmitan un sentido espiritual”.

Respecto a las fotos polaroid, el artista menciona que son una tecnología vieja que le gusta mucho utilizar con la idea de capturar momentos únicos que ocurren en el tiempo.

“Cuando conseguí una cámara polaroid pensé en que tenía que planear bien lo que iba a tomar, pero otra parte de mí me decía que eso no funciona porque no puedes planear algo y esperar que salga perfecto. Entonces la llevaba a todos lados y si veía algo que me capturaba tomaba la foto, y es como una cápsula del tiempo”.

En la muestra incluye un autorretrato de hace algunos años cuando trabajaba como lavatrastes, con la idea de mostrarse cómo era en ese momento, “Lo tomé cuando llevaba seis meses trabajando de lavatrastes y era horrible, creo que se nota mucho en mi cara, pero quise capturar ese momento porque era muy yo, algo que no había explorado pero que se sentía muy sincero. Las fotografías me recuerdan muchos momentos porque tengo memoria de pez”.

El artista tuvo su primera exposición individual en Toluca, y después realizó una muestra colectiva en un centro cultural junto a varios amigos. Posteriormente, junto a amigos y colegas de Ciudad del Carmen, organizó una exposición en Ciudad de México, tomando un espacio rentado de Arb & b.

“Fue una exposición efímera de un día, y fueron como 300 personas. La idea era tomar esas casas vacías para que tengan apertura a algo chido y diferente como es el arte, además es muy interesante el intercambio que se da entre los artistas provenientes de distintos estados de la República Mexicana”.

Finalmente, el artista menciono la importancia de reactivar poco a poco los espacios y retomar exposiciones, Asimismo comentó que este tiempo de confinamiento fue muy interesante porque muchos artistas encontraron en la internet la oportunidad de crear y exponer su trabajo.

