Carlos Arce es reconocido por más de 40 años de trayectoria

Con gran éxito culminó el taller “Luz en las artes escénicas” en el Foro Punto Cultural impartido por el maestro Carlos Arce Vargas quien, durante la ceremonia de fin del curso, fue sorprendido por sus alumnos con la develación de una placa por sus más de 40 años como docente y por su trayectoria como artista y diseñador de iluminación en espectáculos artísticos.

"Este curso inició por una propuesta del Foro Punto Cultural, y la idea era que durara tres meses con clases todos los viernes, de entre dos o cuatro horas dependiendo el interés de los alumnos. Y realmente nos fue muy bien, estoy muy satisfecho con los resultados", expresó Carlos Arce Vargas.

El taller estuvo dirigido a estudiantes de teatro, danza, artistas plásticos, coreógrafos, escenógrafos, maquillistas, vestuaristas, bailarines técnicos artísticos, y todas las personas interesadas en el conocimiento de la luz.

Durante los tres meses, los alumnos abordaron diversos temas muy interesantes como las sombras, el color, fuentes de luz, el edificio teatral, el montaje de la iluminación, el proceso de creación y el plano de iluminación.

"La temática que desarrollamos fue muy variada, como el laboratorio de vestuario con la tela y colores, para saber qué pasa con la luz y la pigmentación al cambiar los colores. También la mezcla de color con las texturas y bases de colores, el material, el maquillaje, muchas cosas que los alumnos no tenían en cuenta, y que quedaron fascinados con cada tema".

Cada uno de los alumnos expresó su agradecimiento al maestro Carlos Arce por compartir sus conocimientos y experiencias, que sin duda, han sido muy enriquecedoras en su preparación profesional.

Asimismo, se develó una placa ubicada en la entrada del Foro Punto Cultural con la leyenda: "La iluminación no es simplemente alumbrar un espacio con focos, es la experiencia de colmarlo de magia; es un personaje más que enriquece la escena".

Ante este importante reconocimiento, el maestro Arce Vargas se mostró muy feliz y alegre.

El maestro Carlos Arce Vargas fue sorprendido por sus alumnos con la develación de una placa / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Fue muy emocionante porque recordé cuando empecé en mis inicios a dar clases, que era bastante inseguro, porque cuando uno da clases por primera vez se topa con las presiones lógicas de si estará bien o estará mal lo que vas a decir; y con el correr del tiempo las cosas cambian, ya son 42 años de hacer docencia, y toda la experiencia de trabajar con muchos alumnos y generar alumnos en el arte; para mí ha sido muy emotivo y realmente me llena de dignidad hacer esta carrera y transmitir mis conocimientos".

El maestro Carlos Arce compartió sus inicios en el arte del diseño de iluminación, carrera profesional que comenzó de forma accidental, sin embargo, agradece mucho esta experiencia que ha sido muy importante en su vida.

"Tenía un amigo chileno que se dedicaba a la iluminación en un teatro en Argentina, y él siempre me invitaba, y mientras hacía luces yo servía el mate. Y un día hubo una compañía muy prestigiosa en Argentina que era de Luis Brandoni y Martha Bianchi que llevaban un espectáculo a ese teatro, y su diseñador de iluminación se cayó de una escalera y se fracturó una pierna; entonces le dijeron a mi amigo que él manejara las luces, y él dijo que yo había visto los ensayos y sabía más al respecto, en ese momento Luis me invitó a hacer luces. Esa fue mi primer experiencia en luces y fue maravilloso, me empezó a gustar mucho, mi carrera nació de pura casualidad".

A partir de ahí, comenzó su preparación profesional, gracias a la confianza y talento que vio en él Luis Brandoni. Posteriormente llegó a México, y trabajó junto a Felipe Santander en la escuela de arte que se montó a un lado del Teatro Ocampo, para montar un teatro experimental.

Finalmente, Carlos Arce Vargas comentó que se está alejando de la docencia, y enfocándose en la iluminación arquitectónica y paisajista, de interiores, y exteriores, además de que está en construcción de una empresa para trabajar en otro tipo de eventos.

Además continuará realizando asesorías y trabajando como Diseñador de iluminación de la Compañía de Ópera en México.











