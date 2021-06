Carina Favela refleja la belleza en D'espejo

La artista Carina Favela inauguró su exposición virtual D'espejo en la plataforma del Museo Comunidad Arte Presente (Mucap). Este importante proyecto fotográfico, habla sobre la autopercepción e intimidad femenina, con el objetivo de reflejar la belleza de las mujeres a través del espejo, para un ejercicio de autoestima.

La exposición D'espejo muestra un trabajo performativo que la artista realizó en colaboración con 20 mujeres convocadas al azar en su página de Facebook Lady Boudoir. El objetivo de esta exposición es mirar, enfrentar y trascender los estigmas sociales que no permiten a las mujeres observarse y quererse tal como son. En este sentido, la emotividad es parte del proceso creativo.

Las mujeres se enfrentan y se observan, se hablan y dialogan con Carina, sobre su percepción individual.

"Ser mujer, antropóloga y fotógrafa me ha hecho reflexionar y ser más sensible a algunos problemas sociales. Sobre todo, me interesa el tema de la autopercepción, la autoestima y el cuerpo, ya que, como fotógrafa de retrato, constantemente me encuentro con conflictos de las mujeres hacia ellas mismas. Pienso que debemos vivir con un compromiso social, en mi caso, el arte y el hacer comunidad; pues me permite funcionar como altavoz de problemas sociales, es una fundamental herramienta para el cambio social y es muy valiosa y necesaria la visión de las mujeres. Espero que el proyecto 'D'espejo' nos haga reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro reflejo y nos permitan darnos cuenta de que todas somos

En esta serie de retratos de las mujeres en diálogo con el espejo, el estilo de la fotografía es Boudoir resalta la sensualidad y autenticidad de cada una ellas.

"El estilo boudoir es terapéutico, y nos ayuda a conocernos desde un lado más íntimo, cada fotografía cuenta la historia de cada mujer en relación con su propio reflejo".

La serie fotográfica se acompaña de un video que Carina realizó para mostrar aquellas sesiones, donde a flor de piel y con toda sinceridad, las mujeres se enfrentaron al espejo, se reconocieron y aceptaron sus cuerpos con el valor que realmente tienen.

"Elegí a mujeres de diferentes edades, sin saber de qué trataba el proyecto, únicamente con su ropa interior, se pusieron frente al espejo y se miraron sabiéndose miradas. La cámara implica tener otra perspectiva diferente a la del espejo, esto permitió verse con otros ojos, y en muchos casos reconciliarse con su imagen, entendiendo que ningún reflejo es único ni totalmente fiel, pero lo que no cambia somos nosotras mismas, no somos solamente una imagen. Hace falta ver más allá para reconocernos".

Durante la inauguración, estuvieron presentes cuatro mujeres que participaron en este importante proyecto, Abigail, Brisa, Myriam y Yunani, quienes compartieron su experiencia durante el proceso y cómo les ha ayudado haber sido parte de este ejercicio.

"Fue realmente una terapia muy enriquecedora, porque me llevó hasta un punto donde ya no tuve ningún pretexto para verme cómo soy y poderme valorar por lo que soy. La mercadotecnia, la televisión y las revistas nos manejan diferentes estereotipos, y a veces nos enfrascados en ellos y queremos ser delgadas, altas y tantas cosas, y estamos en ese constante pleito con nosotras mismas; cuando deberíamos vernos diariamente al espejo y abrazarnos, apapacharnos y admirarnos con esos pequeños defectos que tenemos en el cuerpo, porque el cuerpo de la mujer realmente es bello, todas somos hermosas", comentó Myriam Gabriela.

Ademásde las fotografías, se proyectó el video realizado detrás de este proyecto fotográfico, un video muy emotivo que reflexiona sobre la negación de nuestro cuerpo y ayuda a llegar a la aceptación.