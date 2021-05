Carina Favela: fotógrafa y activista del autoestima

La artista morelense Carina Favela, ha destacado por su grandioso trabajo en la fotografía, pasión que ha combinado con su carrera en Antropología Social, desempeñando un papel de apoyo muy importante para las mujeres a través de la fotografía, convirtiéndose en una activista del autoestima.

"Estudié Antropología social que es algo que me encanta, y en la carrera nos enseñaron un poco de fotografía, entonces quedé fascinada con las clases y me metí a la Escuela Activa de Fotografía. Posteriormente, me embaracé y no terminé más que el primer semestre, y en ese tiempo quien era director de la escuela me apoyaba con clases aparte porque le gustaba mi trabajo, y así fui preparándome más en ese ámbito que realmente era sólo un pasatiempo, recuerdo que me encantaba hacer retratos y hacía fotos quien se dejara", expresó Carina Favela.

Con el tiempo siguió preparándose de forma autodidacta, realizando fotografías bastante buenas, demostrando así su talento y calidad profesional. Debido a esto, sus amigos la convencen para participar en un concurso sobre los mejores fotógrafos que realizaba Canon y la revista Foto zoom.

"Yo no me sentía experta en foto, pero muchos amigos me decían que mandara mi portafolio, pero como apenas iba empezando, creía que era difícil y además en la categoría que yo trabajaba que era Glamour, competían fotógrafos de reconocidas revistas; pero me convencieron, lo mandé y mi sorpresa fue que gané en 2007. Fue padrísimo porque son como los Oscar de la fotografía y ahí me di cuenta que la fotografía podía ser mi vida y mi carrera, después de eso empecé a dedicarme de lleno a la fotografía y la antropología la dejé como pasatiempo".

Asimismo, en 2008 ganó otro premio en la Bienal de Guadalajara en el Salón de la Foto, quedando aún más convencida de que la fotografía definitivamente era lo suyo.

En un principio, sus retratos estaban enfocados al glamour, pero con el paso del tiempo su visión sobre la fotografía ha ido evolucionando.

"Al principio, la fotografía era un escape para mí y una manera de ser creativa, me gustaba mucho el glamour, pero también me interesaba la belleza femenina, como antropóloga veía algunas cuestiones sociales sobre los estereotipos, y justamente cuando gané el concurso en 2007, me sorprendió que el jurado viera a en mis fotos a las mujeres como modelos, cuando no lo son profesionalmente; ahí me di cuenta que todas podemos vernos como modelos, fue algo que me motivó mucho y por ahí seguí, también empecé a explorar mucho con la fotografía Boudoir".

Carina explica que primero, su intención era hacer fotos bonitas y que las personas salieran bien, después fue evolucionado a una herramienta terapéutica para ella y las personas que retrataba.

"Para mí la foto también es una manera de curar y de exploración para mis modelos, porque no es lo mismo verte en el espejo que desde la cámara de alguien que está buscando justo tu esencia y lo bonito de ti, es algo que te completa y te hace ver distinto. Últimamente también me intereso mucho por la fotografía artística, y hace tres años tomé el Diplomado de proyectos artísticos de la UAEM, y ahí se me abrió otro mundo. Definitivamente la fotografía me permite ser creativa, tener libertad de expresarme y hacer proyectos con cuestiones sociales o combinarlo con otras artes como poesía o pintura".

A raíz de su labor como fotógrafa y antropóloga, comenzó diversos proyectos para abordar la problemática sobre los estereotipos en la mujer, entre ellos la exposición fotográfica "Afectos, no defectos".

"Con la idea de que cualquier mujer se puede ver como modelo y también esa parte negativa de ver que todas las mujeres nos preocupamos mucho por el físico, como antropóloga veía que es un problema social muy grave, o sea no se puede hablar de feminismo ni nada, si primero no nos empoderamos nosotras y nos podemos ver al espejo. Me daba cuenta que nadie, ni la modelo más bella se quieren tal como son. Con esta preocupación y primero como un desahogo empecé a hacer un grupo de Facebook de Lady Boudoir, para atacar el problema y tuvo mucho éxito, no sólo me ayudó a mí, sino que muchas mujeres empezaron a compartir temas fuertes desde abuso y relación con su cuerpo y al tratar de ayudarlas dije lo que sé hacer es foto y comenzamos a hacer campañas, dinámicas y una de las primeras fue la exposición 'Afectos, no defectos', un proyecto a favor del autoestima".

Con este proyecto, Carina busca hacerlo viral a través de las redes para que todas las personas puedan compartir sus defectos convertidos en afectos, “Me gusta llamarme Activista del autoestima, porque mi objetivo es cambiar perspectivas, sin duda, el mejor trabajo es cuando puedes ayudar en algo, aportar tu granito de arena y de alguna manera la fotografía me ha llevado a hacer este tipo de campañas de conciencia social".

Antes de la pandemia, Carina trabajó junto a las chicas del grupo de Lady Boudoir, otro proyecto fotográfico llamado "D'espejo" que había tenido que postergar, pero finalmente, saldrá a la luz a través de una exposición virtual.

"Convoqué al azar a varias mujeres para que estuvieran frente al espejo y retratarlas con el estilo boudoir e íntimidad. Las pasé a mi estudio y las grabé en ropa interior frente al espejo, con la intención de que se dijeran lo que veían y al agarrarlas desprevenidas decían cosas que no les gustaban otra vez, y las fui guiando porque somos muy duras con nosotras mismas, si fuera otra persona a la que estamos viendo somos todo amor, entonces les dije qué pensarías si alguien te dijera eso. El resultado fue increíble con fotografías muy bonitas y videos emotivos que todos podrán ver".

La exposición "D'espejo" estará disponible en las plataformas digitales del Museo Comunidad Arte Presente (Mucap). La inauguración será el jueves 13 de mayo a las 19:00 horas en la página de Facebook MUCAP.art.

Conéct@te:

Instagram: @carinafavela

Facebook: /fotoCarinaFavela





El jueves 13 de mayo, Carina Favela, inaugura su exposición virtual: "D'espejo" en la plataforma MUCAP.art / Cortesía | Carina Favela

