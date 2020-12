Caminos viejos, el mejor cortometraje universitario

Durante la quinta edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos (FICMA) que se realizó de forma virtual, el cortometraje "Caminos viejos" del morelense Gabriel Marquina resultó ganador en la categoría Mejor cortometraje mexicano universitario.

El corto retrata la historia de Ángel, un señor de la tercera edad que pierde su trabajo, él vive junto a su esposa enferma, tiene que ver por ella y conseguir trabajo, sin embargo, se encuentra con muchas trabas y situaciones difíciles.

"Trata sobre la vejez, me basé en una verdad que me tocó vivir con mis abuelos y a través de esa experiencia busco retratar dificultades que tienen que ver con la vejez, como la falta de apoyo, el olvido y la soledad que viven muchos en esa etapa", expresó Gabriel Marquina.

El cortometraje fue rodado en 2018 teniendo como locación el Pueblo mágico de Tepoztlán, trabajando junto a personas que no son actores de profesión, pero demostraron su interés por participar y talento.

"Terminamos las grabaciones en 2019, los actores principales son gente de acá de Tepoztlán que tenían ganas de participar en el corto, Alberto Palacios 'El Zapata' y Guadalupe Hernández 'La Torcasita'. Quería trabajar con adultos mayores, las características físicas eran bastante específicas, como gente de campo y encontrar actores así es difícil, y fue ahí cuando decidí que no fueran actores y afortunadamente me acerqué con estas personas que aceptaron, les gusta mucho participar en el medio, ella es cantante y a él le gusta estar frente a la cámara. Fue un proceso más fácil de lo que pensaba porque le pusieron todo el empeño y ya eran el personaje tal cual, por eso el corto tiene una parte documental porque estás mostrando una realidad de la personas".

El cortometraje "Caminos viejos" se estrenó en septiembre de 2019 en una función especial en la Biblioteca del Centro Cultural Pedro López Elías. Asimismo, fue parte de la 1ra. Muestra de cortometrajes morelenses en el Cine Morelos, se presentó en el Baticine de Tepoztlán y formó parte de la programación en festivales de la Ciudad de México y España.

"Está padrísimo presentarlo en otros lugares fuera de Morelos, porque presenta la situación que viven muchos adultos mayores como dificultades sentimentales y laborales, es esa mezcla de cosas las que las hacen tan importantes. Además, como me basé en una experiencia propia también fue como liberador porque hay recuerdos que son difíciles para mí y decirles adiós fue algo bueno. Es increíble contar este tipo de historias, porque a los ancianos muchas veces no se les toma en cuenta y realmente tienen vidas muy interesantes y muchas cosas qué contar".

Recientemente, el cortometraje pudo verse en la programación televisiva del Instituto Morelense de Radio y Televisión (Imryt), llegando aún a más público.

"Fue un gusto que la gente pueda verlo y opinar al respecto, muchos comentaron que les dio nostalgia y otros dicen que lo ven y de inmediato les dan ganas de llamar a sus abuelos y eso es algo padre generar buenos sentimientos en el espectador".

Respecto al premio que obtuvo su trabajo en el FICMA, Gabriel expresó, "Estoy muy contento, no me lo esperaba, son de esas sorpresas que parecen imposibles, pero me demuestra que todo puede suceder".

Gabriel Marquina es un joven originario de Tepoztlán, que está por culminar la Licenciatura en Cinematografía y producción audiovisual. Justamente "Caminos viejos" surge a partir de un proyecto académico.

"Es padrísimo poder transmitir sensaciones, perspectivas y aspectos que me llaman la atención de la vida de otras personas, a través de estas historias contadas en el cine, es como una ventana a las personas para enfatizar sus emociones".

Actualmente, Gabriel Marquina está realizando un largometraje junto a sus compañeros Fernanda Ávila y Ricardo de la Paz, proyecto enfocado a la ciencia ficción en el México rural.

"Realizar estas producciones durante la carrera, ha sido muy enriquecedor y un gran proceso de aprendizaje. Entre más ven que te mueves y haces cosas, las personas quieren participar contigo y se abren muchas puertas. En Morelos hay gente muy talentosa y también las muestras son importantes porque ayudan a difundir el trabajo y nos motiva a trabajar en conjunto, porque el cine no se puede hacer solo, es de todo un ejército".

El talentoso joven impulsa a todos a luchar por sus sueños, echarle ganas y estar motivados, pues cuando menos lo esperas, mas cosas suceden.