Cambio Climático, Biodiversidad, ¿y sí se va a sembrar vida?

Cundo hablamos de Cambio Climático (CM) a menudo nos enfocamos a las consecuencias de dicha problemática y, por lo tanto, perdemos de vista que conocer y trabajar en las propias causas, ¡no sólo sería lo más eficaz, sino implicaría un costo mucho menor! Por ejemplo, existen diferentes causas del Calentamiento Global, pero uno de los más importantes es la impresionante pérdida de la cubierta vegetal del planeta. Al eliminarse los bosques y selvas, las plantas dejan de absorber -o secuestrar- carbono de la atmósfera y por lo tanto disminuye la cantidad de CO2 en la atmosfera; para esto, la fotosíntesis es un proceso fundamental. Además de esto, es importante recordar que las emisiones de CO2 son originadas por la desmedida combustión del carbono fósil (carbón, petróleo y gas natural) principalmente para vehículos automotores y la industria en general.

Los incendios forestales son una de las formas “más eficientes” para destruir los bosques, con los cuales no sólo se disminuye el efecto de secuestro de carbono, sino que también se emiten gases contaminantes adicionales para empeorar el sistema. Desde hace alrededor de tres décadas en México se han intensificado campañas de reforestación, pero han mostrado su evidente fracaso en la búsqueda por regenerar nuestras áreas naturales. Las razones son muchas, pero sólo menciono dos de las más sobresalientes. En primer lugar, a menudo se usan especies de árboles no nativas (exóticas) de los sitios específicos que se desea recuperar; esto origina que las plantas que se introducen no estén adaptadas a las condiciones de “su nuevo hábitat” y por lo tanto, mueren a los pocos días. En segundo lugar, las campañas de reforestación comúnmente han sido una “promoción” política de los gobiernos. Por esa misma razón, lo que menos les importa a los políticos es que funcionen las plantaciones; por ejemplo, las plantas que se siembran cada año son muy pequeñas y por lo tanto las posibilidades de éxito son extremadamente reducidas. En consecuencia, lo que se debería hacer es esperar al menos dos años para que las plántulas estén mucho más grandes y fuertes para incrementar sustancialmente su supervivencia. Es más rentable, eficiente, ¡y a hasta rentable políticamente! Ya que lo que normalmente ocurre es que se usa a los niños para dichas campañas y, como no funcionan, entonces se origina un lamentable pesimismo en los “micro” Homo sapiens, causando la frustración y pérdida del interés por los temas ambientales... para siempre.

El programa “Sembrando Vida”, originado en este sexenio por la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, se ha manejado como una forma diferente de hacer las cosas en temas de recuperación ambiental. Una de las características que se manejan como novedosas es la inclusión de los campesinos en sus campañas de reforestación. Pero esto también lo han mencionado los gobiernos anteriores; no existen diferencias palpables, al menos en la parte técnico-científica. La esperanza que nos queda a muchos es el discurso del Presidente, cuando dice: “lo que pasa es que no somos iguales” pero no sabemos si es para bien o para mal “que no sean iguales”; esperamos que esto no implica que “son peores”. Pero sí hay varias cosas por las cuales podríamos tener la velita prendida: i) es un programa prioritario para la presidencia de la república, ii) existe un importante presupuesto para este proyecto, iii) aparentemente se usarán adecuadamente los recursos económicos (no habrá corrupción). Lo “único” que falta, y quizás lo más importante, es que participe personal capacitado en estos programas, sobresaliendo Botánicos, y en general biólogos; de no ser así, entonces las esperanzas sólo se convertirán en pan de lo mismo.

