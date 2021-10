Cafetería Resiliente presenta la muestra "Seres venidos del mar"

La Cafetería Resiliente ubicada en el Cine Morelos se ha caracterizado por ser un espacio en pro de la sociedad y el arte. Recientemente, Miguel Izquierdo y Crispin Mendoza inauguraron ahí la exposición "Seres venidos del mar", que reúne fotografías realizadas en fusión de programas de inteligencia artificial y esculturas en distintas clases de madera.

Durante la inauguración, Marco Santos co fundador de Resiliente dio la bienvenida al público, y presentó el proyecto Resiliente.

"Resiliente se basa en economías solidarias y comercio justo, a través de la implementación de cafeterías para solventar económicamente los proyectos sociales. Uno de ellos es la inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y auditiva. También tenemos un comedor destinado a niños y niñas, hijos de migrantes jornaleros, que vienen a Morelos al corte de caña todos los años, actualmente atiende a 120 personas. Asimismo, tenemos un consultorio con atención a personas con problemas de lenguaje y aprendizaje a precios accesibles, para acercar el tema de salud, a quienes no pueden acceder a él. Y varios proyectos sociales, que se financian de manera independiente y autogestiva. Este espacio, pretende seguir siendo un lugar para la difusión del arte y la cultura, para ofrecer algo diferente al público que nos visita", comentó Marco Santos.

La exposición "Seres venidos del mar", está integrada por diversas piezas con carácter figurativo en las que Crispin Mendoza y Miguel Izquierdo conjuntan su trabajo artístico, a través de dos técnicas distintas.

Las esculturas son producto de tallas sobre maderas que en su mayoría provienen de playas del sur de la República Mexicana, arrojadas a ellas por corrientes marinas que las recibieron de ríos y arroyos.

La intención de estas tallas ha sido figurativa, a partir del movimiento propio de la pieza y dando énfasis a ciertos miembros corporales que les dan movimiento y propósito.

"Gran parte de las maderas utilizadas para lo escultórico son de mis visitas a la playa, de ir recolectando de aquí y allá, otra sección me las han regalado, como unas que son raíz de un cactus llamado Saguaro, que me regaló Javier Fabris. Todas son interpretaciones libres de seres venidos del mar, les llamo yo, personas que tienen un gesto, un guiño o que me dicen algo", expresó Miguel Izquierdo.

Las fotografías fueron tomadas y editadas por Crispin Mendoza quien usando paletas de su preferencia y acentuación de rasgos de las esculturas, fue dando forma y color a las fotografías, logrando distintos resultados, pues en algunas da la sensación de ser acuarelas, en otras óleos y en unas más pinturas acrílicas. Cabe destacar que en todas se aportó una dinámica complementaria o bien una perspectiva y coloración variante de las piezas escultóricas originales, lo que da a sus fotografías el efecto de creaciones sobre creaciones, discursos visuales que dialogan con piezas previas que las acompañan en la exposición.

"Disfrutamos mucho jugar y experimentar, quisimos hacer esta exposición, aprovechando el espacio que nos brinda Marco y su equipo de trabajo, precisamente para mostrarles a ustedes este juego, este diálogo con la naturaleza, lo digital con la obra humana que mucho nos satisface, están invitados a seguir jugando con nosotros", dijo Miguel Izquierdo.

Finalmente, hizo hincapié en que esta exposición también tiene un sentido social, pues todas las piezas están a la venta. Las fotografías tienen un costo de $500 y la mitad de la venta será para comprar más material y la otra mitad, será donado para Resiliente y sus distintos proyectos sociales. Asimismo, las esculturas tienen un costo de $500 (excepto dos que tienen costos e $1000), y el cien por ciento de lo recaudado será destinado a apoyar a las madres y familiares que buscan a sus hijos desaparecidos en Morelos.

La exposición "Seres venidos del mar" estará exhibida hasta finales de noviembre, y el público podrá visitarla de martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas, y además de disfrutar de las obras, se invita a consumir las bebidas, postres y bocadillos que la cafetería nos ofrece.

