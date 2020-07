Cacao de la tierra II

El cacahuate, por sencillo que parezca, tiene grandes propiedades alimenticias y de prevención de enfermedades,pues contiene proteínas, vitaminas E y B, ácido fólico, calcio, fósforo, arginina e incluso cobre, por lo que ayuda a:prevenir enfermedades del corazón, al mantenimiento saludable de las células, mejorar la salud del sistema nervioso central y el funcionamiento cerebral, la salud de la piel, fortalecer los huesos, y tiene propiedades anticancerígenas.

Cada vez que escribo aquí sobre alguno de los ingredientes de la cocina tradicional morelense y por extensión, mexicana, me viene a la cabeza el mismo pensamiento: no necesitamos nada más, todo lo que precisamos está aquí. No sé en qué momento decidimos alejarnos de la dieta mexicana o quedarnos con la parte menos nutritiva. No sé en qué momento comenzamos a renegar de la comida tradicional en favor de las pizzas y las hamburguesas y la comida industrializada (por mucho que me gusten), pero ahora estamos pagando el precio de la peor forma posible con nuestras altas cifras de comorbilidades ante el COVID-19, que provienen de una mala nutrición. Es una pena habernos convertido en un país muy mal alimentado y enfermo, lo que no deja de ser paradójico pues tenemos una cocina enormemente diversa y un suelo capaz de producir una granvariedad y cantidad de alimentos ricos y nutritivos. Ya aprenderemos.

Siguiendo el camino de la tierra morelense y sus frutos, como lo prometido es deuda, aquí les dejo mi versión del pollo encacahuatado para compartirlo en esta cuarentena extendida:





INGREDIENTES:

PARA LA SALSA: ¾ kilo de jitomates / 1½ taza de cacahuates (naturales, sin sal) / 2 dientes de ajo / 1/2 cebolla /2 chiles chipotles secos (evita los de lata) / 2 chiles anchos o guajillos / sal al gusto / 5 pimientas gordas / 5 pimientas negras / 2 clavos de olor / .1 rama de canela / 1 pizca de comino / aceite vegetal.

PARA LA CARNE: 1 kilo de pollo en piezas y sin piel(pueden ser muslos o las que prefieras) / 2l. de agua / 3 dientes de ajo / ½ cebolla / 1 pieza de apio / 1 rama de cilantro sal al gusto.

PREPARACIÓN:

1. COLOCA en una olla el pollo, agua, cilantro, apio, media cebolla, 3 dientes de ajo y cocina por 30 a 40 minutos hasta que el pollo esté cocido. 2. RETIRA el pollo del fuego, separa las piezas de pollo del caldo y reserva. 3. ASA los jitomates en un comal (te recomiendo poner un trozo de papel aluminio sobre él para no quemarlo) hasta que estén chamuscados por todos lados; colócalos en un vaso para licuadora. 4. DORA los chiles en aceite vegetal por 2 minutos de cada lado, retíralos del aceite y sumérgelos en agua hirviendo por 20 minutos; desvénalos. 5. TUESTA en un comal a fuego bajo las pimientas gordas, las pimientas negras y la canela; retira del fuego cuando suelten su olor. 6. COLOCA en un molcajete las especias tostadas junto con el comino, aplástalas hasta que estén hechas polvo. 7. DORA los cacahuates en un sartén a fuego bajo por 4 minutos moviendo constantemente para evitar que se quemen; colócalos en la licuadora junto con el jitomate, los chiles y las especias molcajeteadas. 8. AGREGA aceite vegetal al sartén donde se doró el cacahuate y fríe ligeramente 3 ajos y 1/2 cebolla; después de 4 minutos retíralos del fuego y colócalos en la licuadora. 9.AGREGA 2 tazas de caldo de pollo a la licuadora, sazona con sal y licúa hasta tener una textura tersa y espesa. 10. CALIENTA una olla grande, agrega aceite y vierte la salsa; cocina por 5 minutos a fuego medio y agrega las piezas de pollo cocidas. 11. CUECE el encacahuatado por 15 minutos a fuego medio. 12. SIRVEacompañado de arroz blanco (¡morelense eh!) y tortillas y por favor, si puedes QUÉDATE EN CASA.