Brothers Teatro presentará 'Modo avión y resurrección' en la Casona Spencer

La compañía morelense Brothers Teatro presentará dos funciones de la obra "Modo avión y resurrección" los días 23 y 25 de junio en la Casona Spencer, a las 18:30 y 17:00 horas, respectivamente. En entrevista, nos hablan de esta puesta en escena que tiene como objetivo brindar un mensaje a los jóvenes sobre las consecuencias de meterse en situaciones ligadas a las drogas.

Esta interesante obra es escrita y dirigida por Yair Alexis Román, cofundador de Brothers Teatro, quien incursiona en estos ámbitos por vez primera, haciéndolo de una forma magistral.

La obra “Modo avión y resurrección” trata sobre el tema de las drogas y cómo esto afecta al país, y nos va induce a una historia de un personaje que se dedica a distribuir y contrata a un joven, quien sólo busca salir adelante.

“Es una obra original que nos tomó casi nueve meses montar. Por primera vez me aventuro a la dramaturgia y a la dirección, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. La historia no se centra en el narcotráfico, sino en evitar que los jóvenes caigan en las adicciones y en esta situación por necesidad económica”, expresó Yair Alexis Román, dramaturgo y director.

Asimismo, destaca que la obra aborda muchos puntos que son muy difíciles de explicar en conversaciones y llevar una plática a los adolescentes en escuelas, por lo que le pareció muy interesante plantear la idea y llevarla a escena con una obra teatral.

“Durante la historia, vemos dos personajes que se van conociendo y crean una amistad llena de comedia y momentos de tragedia. El mensaje de la obra es no caer en estas situaciones del narcotráfico y cuidar a nuestros adolescentes y adultos para hacer conciencia de la situación”, dijo Ikram Yereim Ávila Cruz, asistente de dirección.

Y en la actuación, podemos ver a los talentosos jóvenes Gibrán Román, egresado de la Licenciatura en Teatro de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM y Aldair Guzmán, quien actualmente cursa la carrera de Estudios y Creación Teatral.

“Es un texto contemporáneo, los personajes no tienen nombre, pero debido a ciertas características en el mismo diálogo, se va entendiendo un poco de la situación de los personajes, de dónde vienen y sus edades. Yo interpreto a un chico colombiano de 19 años que va a buscar empleo y meramente por las necesidades socioculturales se topa con el narcotráfico, la venta de drogas y es que las circunstancias de su vida lo han llevado a estar ahí. A lo largo de la historia reconoceremos su vida, su día a día y la necesidad de sobrevivir”, detalló Gibrán Román.

“En mi caso, interpreto un personaje que es el jefe. Fue un proceso muy interesante, un trabajo que me permitió explorar bastante las posibilidades del personaje, pues realmente fue una construcción desde cero, el buscar qué voz darle y su mentalidad, fue muy divertido. Además, de que yo continúo estudiando, y ha sido muy enriquecedor que mis compañeros me compartieran su experiencia, pues me han ayudado mucho personalmente”, dijo Aldair Guzmán.

Entre los retos actorales que tuvieron en este proceso, fue buscar la entonación del personaje, y llevarlos un poco hacia su edad que marca el accionar y decir de cada uno, así como buscar referencias sobre la fabricación de este consumo para que se entienda el mensaje.

Yair Alexis destacó que Brothers Teatro se quiere enfocar en estos temas que son delicados, pero fundamentales en la sociedad para llevarlos a la puesta en escena y generar conciencia entre los jóvenes.

“Con esta obra recién terminamos una gira por Xochitepec en secundarias y preparatorias y en otros foros. Y ha sido muy interesante, no remarcar los puntos fuertes, pero tampoco esconderlos, tener siempre claro cuáles son los temas a tratar en nuestras obras”, comentó Yair Alexis Román.

Recuerda que las funciones serán el 23 de junio a las 18:30 horas y el 25 de junio a las 17:00 horas, el costo de los boletos es de 100 pesos, consigue tus entradas al teléfono 777 252 03 88.

Acerca de Brothers Teatro:

Compañía que surge en Xochitepec en 2022, por los hermanos Yair Alexis Román Y Jordi Gibrán Román, ambos egresados de la Licenciatura en teatro en la Escuela de Teatro, Danza y Música UAEM en 2023 y sus proyectos van dirigidos especialmente para audiencias adolescentes y adultas.

La compañía nace con sus primeros proyectos en 2022, impartiendo pláticas y talleres artísticos, tales como el teatro, la música y la danza. Talleres impartidos en comunidades donde el arte es escaso como son los municipios de: Xochitepec (Real del puente y Casa de cultura Atlacholoaya) y Axochiapan (para el colectivo de Ballet Nenúfar) en el estado de Morelos.

En octubre de 2022, la compañía se presenta en el más grande y reconocido Camino de luz del estado de Morelos en Xochitepec. Haciéndose presente escénicamente con uno de los ejecutantes en el recorrido del camino en la temporada de Día de muertos. Desempeñándose en la dirección escénica para las puestas en escena: La mujer de blanco, Los ahorcados del amate y El encanto del cerrito. Leyendas que año con año se presentan en distintos puntos de Xochitepec.

A principios de 2023, la compañía comparte sus servicios con UNEME Centro Nueva Vida en Xochitepec Morelos para promover estrategias en la prevención de adicciones. Además de desarrollar actividades culturales por el bien de la salud mental en adolescentes y adultos que están buscando una oportunidad de expresión por medio del Arte.

La compañía se caracteriza por desarrollar las habilidades de todo aquel interesado por la actuación, teatro, música y Danza. Todo esto por medio de talleres que tienen como fin culminar sus aprendizajes en una puesta en escena y así abrir camino a las nuevas generaciones llenas de Arte y Cultura. Asimismo, los docentes y representantes que conforman la compañía, son los mismos ejecutantes profesionales egresados de sus licenciaturas correspondientes en el teatro, danza y música, mismos que Imparten conocimiento a todo aquel interesado en las artes.

