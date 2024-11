Brothers Teatro presentará 'La Llorona' en el Festival Tlamanalli

La compañía Brothers Teatro estará presentando la obra "La Llorona" en el Festival Tlamanalli que se realiza en Jardines de México, con funciones especiales el 2 y 3 de noviembre, a partir de las 19:00 horas. En entrevista, los talentosos artistas morelenses nos cuentan los detalles.

“Nos hicieron la invitación hace aproximadamente tres meses, a partir de que me dicen que año con año presentan cierta representación basada en La Llorona y con una temática especial que va entre lo prehispánico y el terror. Y es que la idea nace porque dentro del espacio tienen un lago y ahí es donde se desarrolla la obra, y en esta ocasión querían algo más contemporáneo y actual con un juego intermedio entre que no sea tan terrorífico ni infantil”, expresó Yair Alexis Román Lagunas, director de la obra.

Y comienza a desarrollar la obra de teatro sobre el lago central de Jardines de México, y la idea principal es que La Llorona salga en una especie de canoa, con el propósito de salirse de lo que año con año venían haciendo con solamente la aparición de La Llorona y la leyenda.

“Me adentro en la dramaturgia y en la investigación sobre quién escribió y toda esta onda, entonces básicamente, en la cuestión de dirección pido que existan ciertas tareas escénicas que juegan también con la iluminación, en donde escénicamente vemos a tres lloronas, es decir, es una sola, pero las luces hacen una misión muy bella y acertada, jugando con el parpadeo y cambiando la locación de La Llorona de un lado a otro para que parezca que ella está apareciendo y desapareciendo, para después tenerla en el centro del lago con el monólogo que ya se ha venido trabajando”.

Asimismo, destacó que el monólogo está a cargo de la talentosa bailarina Aslly Leo, egresada de la Licenciatura en Danza de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, y se eligió a ella como bailarina y actriz para que se genere ese movimiento dancístico en escena.

“Es muy interesante porque la obra despierta cierta curiosidad, nos remontamos al año 1800 entonces a partir de ahí la ves desde la vestimenta, la historia de una chica enamorada y un soldado español, porque desde ahí se desarrolla todo y es muy bello”.

Cabe destacar que, para disfrutar de esta obra de teatro, sólo se requiere adquirir el boleto general de entrada al Festival Tlamanalli, cuyos costos son los siguientes:

Adultos: 320 pesos

Adultos mayores: 260 pesos

Niños: 140 pesos

En esta ocasión participan en la obra, Jordi Gibrán Román Lagunas, Raquel Ackerman, Alexa Rojo, Gera Valadez, Claudia Patiño (iluminación) y Marcé (asistente de dirección).

“No solamente es trabajar en el sentido de buscar algo de entretenimiento o simplemente sacar producciones porque sí, sino también aprender de Yair y su manera de dirigir y de administrar todo lo que es una compañía entera. Tengo la costumbre de trabajar de manera solista y en la compañía mi desempeño como asistente ya no es simplemente trabajar solo sino en conjunto”, comentó Marcé.

Como director Yair Alexis destacó que hubo varios desafíos para lograr esta obra de la manera perfecta, y tal cual la requerían para el festival.

“A mí me da miedo el terror, pero pasa algo muy interesante, que lo hago con mucho respeto todo desde la investigación, la escritura, la dramaturgia, porque al momento de escribir, ya estoy interpretando, yo egresé de la carrera con especialidad en actuación, entonces un he tenido un método este para realizar la dramaturgia basándome en los personajes, es decir, estoy escribiendo el diálogo y ya entro un personaje, cambia el diálogo y ya estoy en otro personaje, es como una cuestión de interpretar desde la dramaturgia y eso me ha aportado mucho, porque al momento de montar pido cierta estructura de dirección y cada actor pone su esencia”.

Desde hace tiempo, la compañía Brothers Teatro se ha caracterizado por realizar este trabajo en torno a las leyendas, ya que anteriormente, lo hicieron en Xochitepec, por lo que resulta un trabajo novedoso abordar algo que ya es conocido desde una perspectiva diferente.

“Sabemos que debe tener cierta simbología, y lo que hago año con año es un trabajo de investigación, preguntar, consultar y a partir de ahí escribir, conseguir, vestuario y todo lo demás”.

