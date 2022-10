Brindarán taller de Arte Marítimo en el Jardín Borda

El artista Asteroideo impartirá el Taller de Dibujo Marítimo en el Centro Cultural Jardín Borda, los días 13, 18, 20 y 25 de octubre de 15:30 a 17:30 horas, dirigido a mayores de 16 años. Este taller surge con el objetivo de dar a conocer el mundo marítimo, en el arte y la cultura, ya que Asteroideo considera que está muy desarraigada la parte del mar en nuestro estado.

“Morelos es un estado donde no hay océano, y no tenemos una cercanía con el mar y mucho menos la parte del arte sobre el agua. Hay arte sobre el cuerpo, la política, pero no del mar, por eso me pareció muy interesante realizar este taller, donde el alumno pueda dibujar aquellos seres y criaturas del mar que son sus favoritos, el ecosistema y la vegetación que les rodea; es una manera de alentar a la gente y sepa que existe el arte marítimo”, expresó Asteroideo.

En el taller pueden participar hombres y mujeres a partir de los 16 años, que tengan interés por el arte, ya que en él podrán practicar y estudiar, asimismo, se destaca que no se requiere tener un acercamiento previo al arte, pueden inscribirse personas con conocimientos de dibujo o arte, pero también quienes no lo tengan, ya que es un taller flexible que permitirá integrar a todos. Teniendo como objetivo ser una experiencia de vida.

“Los asistentes van a manejar distintas técnicas como de agua, de aceite, pintura y grabado, pero sí, el alumno siente la necesidad de crear a partir de un performance o de una instalación, puede hacerlo durante el taller. En este caso, vamos a comenzar con el dibujo, como en todas las artes, y posteriormente, veremos que sucede, de acuerdo al bagaje, el talento y las habilidades de cada persona”, informó Asteroideo.

El taller es gratuito, pero los alumnos deberán llevar sus propios materiales; en este curso Asteroideo, les enseñará a manejar los materiales y les dará asesoría y guía por el mundo del arte.

El talentoso artista, estudió la carrera de Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes (CMA), con especialidad en pintura y actualmente se dedica a la creación de Arte.

Cabe destacar que el nombre de Asteroideo, surge a partir de su seudónimo que crea como alter ego, donde se permite hablar sobre: Arte, investigación y apreciación de las estrellas marinas, su contexto y la composición estética subacuática.

“Con la idea de abordar varios aspectos del arte y pensar en varias cosas, el mundo subacuático ha sido mi pasión. Y el alter ego de Asteroideo, es la parte artística que se enfoca en el dibujo marino”, mencionó el artista.

Su trabajo en el arte marítimo, se da a partir de las estrellas de mar a través de fotografías y sus encuentros con el océano.

Los interesados en tomar el taller deberán inscribirse previamente en el correo electrónico publicos.museos@gmail.com y contactar al artista a través de redes sociales para cualquier duda.

Finalmente, Asteroideo comentó que, si hay mucha demanda, el taller podría alargarse a los meses de noviembre y diciembre.

