Breve historia sobre una casa común

Aquellas aves que vuelan y también las que no, los animales que andan por la tierra o nadan en el océano, los insectos que veo y que no puedo ver.Los que solo salen con la noche. Las plantas con flores y sin ellas, los arbustos, frutos, hierbas, helechos, ramas, musgos, bugambilias. Mis hermanas y hermanos del mundo, tu familia y la mía, amigos, vecinos, compañeros, camaradas. Las personas con las que aún no nos hemos encontrado y las que nos han estrechado la mano. Quienes nos han esperado o rechazado, amado o herido, besado o negado; todos, compartimos una misma casa, una casa en común.

A tal descomunal casa, le han nombrado de muchas maneras aquellos seres que por fuerza de su razón han querido bautizar todo cuanto les rodea:Tierra, globo, planeta, mundo, cuerpo celeste. Los mismos seres que se han pensado prosistasverdaderos por poseer la palabra y el lisonjeado intelecto. Aquellos que desde hace 500 años, con mayor insistencia, desde la historia moderna –desde la modernidad- se nombraron a sí mismos ‘fundamento de todo conocimiento del mundo’. Quienes, atravesando el atlántico, conquistaron una casa que creían privada y no compartida,pensándose dueños de tierras bravías.

Aquellos que han tomado tinta de vegetales, animales y minerales para construir una imprenta, que han celebrado una revolución científica, venerando un sistema económico que solo persigue la ganancia inmediata y dominando a los demásseres vivientes para satisfacer sus deseos. Que han visto a la realidad de la naturaleza y la han transformado en un mero objeto de uso y dominio para proclamarse dueños de esta casa común, han nombrado esta casa como “una casa moderna”, una casa de la modernidad.

A causa de esta, se han obtenido grandes inventos, levantado bardas, construido puentes, fabricado máquinas; pero a su vez, todos los habitantes quedan cada vez más inundados de asfalto, cemento, vidrio y metales. Las aguas de las que alguna vez pudieron beber todos los seres y habitar en ella, se han convertido en riqueza de aquellosque venden y compran la vida; las aves, insectos, demás animales y plantas fueron usados, desplazados o asesinados.

Los progresos científicos tan anhelados y extraordinarios, el crecimiento económico y las proezas más sorprendentes, dejaron de lado el progreso social, donde crece y se afirma la vida, donde el ser humano es feliz en esta casa común. Y entonces el aire poco a poco, deja de ser compartido, ahora que se ha inventado el tramposo‘derecho a tener aire limpio’, aunque quizá, como dice Neruda en su oda al aire, realmente sea este de lo poco que aún nos queda en esta casa; eso, y la posibilidad de poner en cuestión las posibilidades de reproducción de la vida.