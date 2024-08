BL Morales: Una talentosa rapera de Morelos

La artista BL Morales, es una joven de Tlaltizapán, Morelos que se abrió camino en el rap. Sus inicios fueron en el freestyle, donde enfrentó diversos retos por ser mujer. Actualmente está grabando su nuevo disco.

"Cuando tenía como 12 años, recuerdo que vi una batalla de freestyle de Danger contra T Killa en YouTube y me gustó mucho, aunque en ese momento no sabía lo que era y no tenía idea como buscar más al respecto, pero el algoritmo me fue soltando y así descubrí más sobre el freestyle", expresó BL Morales.

La talentosa joven escribió su primera canción a los 14 años, igual con un beat que se encontró en internet por casualidad, y decidió seguir por ese camino.

En 2019, comenzó su trayectoria en el rap, participando en batallas de freestyle y desempeñándose en este ámbito que en un principio fue difícil, pues generalmente, la escena está dominada por hombres y hay poco espacio para las mujeres.

La artista morelense escribió su primera canción a los 14 años. / Cortesía / BL Morales

"A los hombres nos les agradaba mucho que yo estuviera por ahí, o me tiraban 'hate' y así, pero poco a poco me he ido metiendo más a fuerzas que queriendo y me he abierto camino, porque actualmente, el apoyo que recibo tanto de hombres como de mujeres ha sido muy grato y todo va fluyendo".

En 2021, BL Morales lanzó su primera canción en YouTube que se llama "Es extraño extrañarte", teniendo muy buena respuesta por parte del público. Además, ahora se enfoca más en la música y ya no hace freestyle, sin embargo, celebra que cada vez hay más oportunidades para las mujeres.

"Actualmente ya hay más mujeres incursionando en el freestyle, y eso me da mucho gusto, y es que cuando yo inicié, era la única mujer que siempre iba y era así de ay la morra que no sabe ni qué hacer, sáquenla y así. Y por mi nombre, también pensaban que era hombre y cuando me paraba en el escenario, era la sorpresa para ellos".

Su esencia es única, en sus letras y música, principalmente expresa sus vivencias a través de las rimas, desgarrando el corazón y llevando su pasión hasta donde la vida le permita.

A lo largo de su camino, se ha presentado en distintos escenarios de Morelos, así como en Irapuato, CDMX y Estado de México.

Destacó que actualmente está preparando su nuevo álbum que llevará por nombre "Resiliencia", en el que abordará temas muy variados.

"Únicamente me falta concluir una canción, pero planeo estrenarlo a finales de septiembre, y será con un concierto en vivo aquí en Cuernavaca".

Recientemente, se presentó en el evento especial Morras Mexa Rifando, donde deleitó al público con su talento.

