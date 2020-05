“BIRRETE EN DUELO”

En el mes de Abril medio millón perdieron sus trabajos así lo informó Andrés Manuel López Obrador, debido a la contingencia sanitaria generada por el Covid 19, y se dice optimista para superar la crisis, incorporándonos a finales del mes de junio. La economía creo que es importante pero la vida es mucho más importante, dando las medidas de precaución y deseando no se provoque un brote mayor, en los meses subsecuentes. Por una apertura precoz.

Si hasta este momento se han perdido 3 mil vidas por la pandemia, pero sabemos que por la violencia, la cifra supera por mucho y si agregamos la violencia generada por la pandemia tanto en mujeres como en niños, por la necesidad de “Quedate en Casa”, la situación no es nada grata.

Pero hablemos de este mes de mayo dónde se festejo a mamá y próximamente a los profesores los cuales no la tienen nada fácil, para el próximo ciclo escolar, digo perdón ni siquiera han terminado el actual, aunque muchas Universidades están concluyendo el semestre.

Por cierto años atrás las graduaciones si la fiesta esperada por concluir los estudios y no sólo de los alumnos sino de los padres de familia, los cuales han apostado porque sus hijos tengan la mejor herencia para ser independientes y valerse por sí mismo teniendo estudios una carrera profesional es lo mejor. No ha importado el sacrificio porque ahora tendrá trabajo, podrá contribuir en gastos de la casa, muchos sueños propuestas. Pero ante la pandemia, no se llevará a cabo la ceremonia de graduación, tampoco fiesta por la sana distancia. Lo más lamentable es la pérdida de empleos como lo señalo AMLO, ¿dónde quedarán todos los egresados de las diferentes Universidades? Sin poder dar una solución, ante la incertidumbre de la situación actual y mundial. Quedando al desnudo y al descubierto todo lo relacionado a lo educativo, los docentes totalmente desconcertados, los alumnos que tenían problemas con alguna materia, han tenido que arreglárselas para solucionarlo por las diferentes plataformas dónde les indican los profesores, hay que entregar los últimos trabajos, mucho más complicado no estando presencial, con los profesores, que por cierto han echado mano de su creatividad, con la responsabilidad de concluir el semestre con los alumnos. Inesperada esta situación en todo.

Cuál es la esperanza para los egresados, en la práctica se pierden en los contenidos y avances programáticos alejándose afectivamente y efectivamente de los aprendizajes para la vida, que hoy las familias afrontan enfrentan y confrontan. Tal vez hasta con la deuda de un seguro escolar. ¿Cómo podemos ver la cuestión educativa federal desde los de preescolar hasta los profesionistas? Terrible con tantos paros de clases y hoy con la pandemia las zonas rurales retrocediendo. Hoy existe un mundo ya no solamente hostil, sino totalmente cambiante en todo. La Secretaría de Educación paralizada, sin apoyo cero supervisión con los docentes, esto provocara alfabetismo en las comunidades. Un panorama para apoyar a quien te lo solicite, no sólo del pan vive el ser humano, dale una letra para que pueda defenderse. Por cierto no se ve a los dirigentes de los Sindicatos del CNTE y el SNTE, están respetando el “Quedate en Casa”. “como anillo al dedo”

Con esta vivencia seremos más ahorradores, más productivos de cuidar la casa y la sustentabilidad del medio ambiente. Tendremos todos mucha tarea por hacer y llevar a cabo.

Nuestra casa tendrá que tener un lugar específico sin distractores para estudiar o trabajar, porque actualmente se escucha la lavadora, cuando se están lavando los platos o cuando el perro ladra o tocan el timbre, estos distractores insignificantes son causantes de alteraciones o falta de concentración. Las casas ya apuntaban a ser minimalistas, bueno ahora de verdad se verán sólo con lo necesario para estudiar o trabajar.

Los emprendedores nacerán por la necesidad de la economía y buscarán iniciativas para grupos vulnerables, aminorar problemas sociales o ambientales. Los emprendedores, están muy cercanos y saben la temperatura de como se están moviendo las comunidades vulnerables. Desarrolladores de Impacto Social Espacio, por citar alguno para los Adultos Mayores, para que los asilos tengan un reglamento en sanidad y protección civil, dada la gran problemática que se ha manifestado ante la pandemia del Covid19, en distintos asilos.

