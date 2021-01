Biodiversidad: la más afectada

Algo tan fácil de entender y que está por todas partes, a menudo se nos olvida. Si, tiene que ver con la gran biodiversidad con que cuenta nuestro maravilloso planeta. Hace uno días redacté un comentario con respecto a la Capacidad de Carga (CC) de los sistemas, en este caso de los ecosistemas del planeta y me permito ampliar en mayor detalle lo anterior.

Algo que pulula por todos lados es la basura. Por ejemplo, en Cocula donde la “verdad histórica” se hizo famosa, ocurrió en un ¡tiradero¡, y nadie hizo cometario alguno al respecto. Es decir, ya no es perceptible, ya es parte de la realidad ya es “invisible”: ¡ya estamos acostumbrados a eso! La basura está en contacto con todo; por supuesto, principalmente con la biodiversidad. Los ecosistemas, incluyendo el mar, por ejemplo, está lleno por todo tipo de plásticos. Una vez más, sobrepasamos -por mucho- la capacidad de CC.

En contacto con la basura están las plantas y animales “superiores” y microorganismos. Es más, los plásticos (por ejemplo) se desdoblan y se hacen más pequeños, principalmente en el mar. En la infinita cantidad de los casos, aquí mismo se quedan estos plásticos. Y hasta el momento, solo vivimos aquí, en el planeta. Es indudable que en el planeta ya rebasamos la CC.

Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, el ser humano ha evolucionado a tal nivel que hemos crecido exponencialmente. En muchas culturas (la gran Roma, los persas, griegos, chinos, mexicanos, aztecas -por ejemplo- hemos sido muy exitosos poblacionalmente hablando del Homo, particularmente en H. sapiens por atributos tales como: caminar erguidos, desarrollo de sistemas eficientes de comunicación, domesticación, agricultura y, por ende, la sedentarización. Todo esto, en un círculo virtuoso con el desarrollo del cerebro.

Es por eso que, desde hace mucho tiempo, ya somos demasiados; con todo y que se nos da la continua pelea entre los humanos, originando infinidad de muertes; a pesar de esto, somos muchos. Por supuesto que aunado a factores dañinos diversos y conexos con el ser humano: bullicio, asentamientos irregulares, deforestación y defaunación; esto, sin incluir la lacerante contaminación del aire, suelo y agua. Y por supuesto, sin olvidar específicamente la basura e hidrocarburos contaminantes.

Además de esto, no olvidemos que la Tierra (en este sentido) es muy diversa, pero muy pequeña. Por eso mismo hay muchos casos de Convergencia Evolutiva, que es: la similitud morfológica (principalmente) de dos o más taxa (especies, por ej.), que es consecuencia de presiones de selección natural similares, debido a que en éstos se encuentran en hábitat similares. Los que estudiamos y enseñamos evolución, sabemos que existen numerosos casos de CE e plantas y animales. Por lo tanto, sí, el planeta es muy chiquito realmente. Y por eso mismo, además, la extinción no solo es parte de la evolución, sino que, se sabe que nunca (en todas las épocas de la evolución del planeta) ha habido más especies que en la actualidad. Sin embargo, es un hecho que, con las diferentes calamidades originadas por el H. sapiens, se ha puesto en grave peligro la biodiversidad del planeta, a pesar de que no somos pesimistas. De no cambiar drásticamente, no vemos soluciones concretas a corto plazo, porque ya no nos quedan mucho tiempo.

Debemos ya finalmente entender que lo que decimos de la CC, de los plásticos y la biodiversidad es un hecho y no solo una hipótesis más. En este sentido, el primero y el último elemento afectado es la Biodiversidad. Hay gente que espera que, por la pandemia, habrá un cambio de actitud del ser humano. Yo también, pero si esto no es de fondo y no es con respecto al plástico y a la biodiversidad, -principalmente- el cambio será superfluo.