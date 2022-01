Biblioteca Cápsula Espacial es un importante acervo artístico

La biblioteca Cápsula Espacial ubicada en la galería El Otro Mono, es un espacio independiente para la consulta de libros especializados principalmente en las artes. Lugar que se ha convertido en uno de los más importantes en Cuernavaca, debido a la variedad de obras literarias que han recopilado durante aproximadamente tres años.

“El proyecto empezó con los libros de las bibliotecas particulares, libros que vamos acumulando con los años, que quedan ahí en los estantes y nadie los ve, y poco a poco fue evolucionando, hoy la biblioteca es una asociación civil que ha recaudado cerca de cien donaciones realizadas por editoriales independientes, museos y donaciones particulares”, expresó María Ramos, co directora de la Cápsula Espacial.

Esta biblioteca abrió sus puertas en enero de 2019, y desde ese momento se convirtió en el primer espacio morelense independiente de consulta especializado en artes visuales. Y un lugar en el que los usuarios podrán encontrar recursos editoriales, hemerográficos y audiovisuales favorables a la generación y al enriquecimiento de procesos críticos de investigación, concentrados en la revisión, el análisis y la generación de distintos fenómenos vinculados al universo artístico visual morelense, mexicano, latinoamericano y mundial.

Entre las donaciones que han recibido, son de museos como el Museo de Bellas Artes, el Museo Amparo y el Museo Jumex, así como de la Cineteca Nacional y diversas editoriales independientes, logrando un importante acervo que día a día crece más.

El acervo con el que cuenta esta importante biblioteca está integrado por diversos títulos, sobre el estado de Morelos, Cine, Cultura, Música, Gráfica, Literatura, Pintura, Cine y una selección infantil especial. Generalmente, se caracterizan por incluir textos críticos que abordan desde distintas perspectivas editoriales el devenir artístico visual moderno y contemporáneo, local, nacional e internacional.

“La importancia del acervo bibliográfico que significa Cápsula Espacial El Otro Mono radica precisamente en las posibilidades que genera para la comunidad artística y para los jóvenes que estudian en Cuernavaca. También y nuevamente, deja evidencia que son iniciativas autogestionadas quienes toman las riendas con respecto a tareas que deberían ser atendidas desde las políticas culturales por el Estado Mexicano. En los últimos años se ha intensificado, dentro de la comunidad artística joven de Cuernavaca, un espíritu de trabajo independiente que cubre las deudas que los museos estatales tienen con las generaciones de artistas, gestores y sobre todo con la ciudadanía”, escribe Violeta Horcasitas, en un texto incluido en el libro “El Otro Mono” editado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos (FEDEM).

Durante tres años de labor, este espacio se ha ido enriqueciendo poco a poco, sin embargo, el reto ha sido lograr que el público se interese por asistir para consultar y consumir parte del numeroso acervo. Además de diversos factores que se han detectado para que la gente no asista, se le suma la situación de la pandemia, sin embargo, la biblioteca continúa resistiendo y creciendo.

“Ha sido bastante complicado porque considero que vivimos un tiempo muy raro en cuanto a los libros, porque hoy en día la ediciones tienen un tiraje muy corto, lo que hace que sea más caro y que sea casi como un fetiche. Hay mucha gente que colecciona libros, pero a lo que nos hemos afrontado en la ciudad , es que no existe tanto la cultura de la consulta de los libros, como que existe el deseo de poseerlos, pero no de consultarlos y dejarlos para que alguien más los lea”, dijo María Ramos.

Asimismo, menciona que antes de la pandemia, quienes solían asistir más a consultar la biblioteca, eran las madres de familia de los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en el centro de la ciudad, y aunque está enfocada un poco más a los jóvenes universitarios del área de Artes, no ha habido una respuesta muy favorable de este sector.

“Las personas que más venían eran las mamás de los alumnos de la Escuela Benito Juárez estaban horas sentadas con sus hijos y sacaban información de todo. En las universidades desafortunadamente ya no hay esa cultura de consultar libros, tenemos el engaño de que todo está en línea, y sobre todo con los libros de arte eso es falso, porque a veces una pieza puede que no sea fotografiada por años, por ejemplo una obra de algún artista que aparece en un libro de 1987, y hoy se encuentra en una colección privada, ya no vas a encontrarla en otro libro actual o en linea, pero es algo que no es visible en los usuarios jóvenes”.

La biblioteca Cápsula Espacial se ubica dentro de la galería El Otro Mono, donde antiguamente fue el Sindicato de Meseros, sobre el Callejón Borda, fue inaugurada el 26 de enero de 2019 y continúa creciendo.

“Actualmente, estamos en un momento sumamente complicado y caótico en el que seguimos siendo testigos presenciales y activos de esta locura, no creo que sea el único proyecto de este tipo, pero considero que ha dejado muy claro las ganas de dar e incidir positivamente en la sociedad desde el arte. Ha crecido mucho el acervo y eso nos da mucha alegría, tener el apoyo de instituciones, museos, editoriales y público en general que se ha sumado”, dijo Pedro Mantecón, co director de la biblioteca Cápsula Espacial.

Debido a la pandemia, la biblioteca sólo recibe visitas bajo cita previa, realizada a través de redes sociales, y sólo se permite una persona por a la vez, para cuidar los protocolos de salud y evitar la propagación del virus Covid-19.

Asimismo, está abierta para quienes desean contribuir con este acervo, a través de donaciones de libros que sean referentes a las Artes Visuales o a las disciplinas que suelen abordar. A quienes donan, se les entrega un reconocimiento por su labor.

Conéct@te:

Facebook: /capsulaespacialotromono

Instagram: @capsula_espacial_otromono





