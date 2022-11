Bibiana Luna estrena el monólogo 'Frutos rojos' en la Casona Spencer

La compañía de teatro Napolitano Producciones estrenó el monólogo "Frutos rojos" a cargo de Bibiana Luna en la Casona Spencer. Esta pieza teatral aborda una problemática que vive una adolescente, y que da a conocer a través de una terrible confesión. Las próximas funciones serán los días 12 y 26 de noviembre a las 18:30 horas.

Este interesante monólogo de suspenso, mantiene al espectador al filo del asiento mientras escuchan lo que confiesa el personaje principal, además de que a partir de ahí entenderán desde otro punto de vista, los problemas por los que pasa esta adolescente.

Bajo la dirección de Yessica Yepes, este monólogo está protagonizado por Romina, una adolescente que se encuentra en una situación muy comprometedora, y donde realiza una importante confesión, mientras narra con mucha tensión y misterio algo que vivió a partir de mudarse a una nueva casa y donde unos peculiares frutos rojos juegan un papel muy importante.

La soprano Leslie López cautivó al público con su voz. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“El monólogo parte de una historia que leí hace muchos años en una revista de adolescentes, cuando tenía como 13 años y me gustó mucho. Varios años después recordaba esa historia y trataba de reescribirla, pero no me acordaba con detalle; poco a poco en mi cerebro, todo se transformó a algo más siniestro de lo que era en realidad la historia original”, expresó Bibiana Luna.

A partir de sus experiencias personales, Bibiana adaptó aquel escrito a una obra original, que posteriormente le mostró a Yessica Yepes para montar a través de Napolitano Producciones, con el apoyo de Terceras Llamadas, dirigido y coordinado por José Luis Alarcón.

“Cuando José Luis me dijo que necesitaba un monólogo para la Casona Spencer, dije es el momento de meterme a la dramaturgia, y además coincidió con un curso que tomo con la maestra Verónica Albarrán sobre Dirección artística, y pensé en que podría aprovechar esta oportunidad y no hacerlo tan sola, sino ir de la mano con alguien más profesional, y así surgió esta pieza teatral, que cuya dramaturgia la hice derivada de aquel recuerdo”.

Debido a que la historia está llena de suspenso y misterio, la preparación de este monólogo y sobre todo del rol principal, fue un proceso muy intenso sobre todo el momento de ensayar y montar todo, por lo que considera que este estreno ha sido un respiro total y más por el buen recibimiento que tuvo con el público.

“Todo el proceso conlleva un poco de experiencia personal a nivel de sensación con las cosas que siente el personaje, y de ahí en fuera, cosas de respiración y técnicas actorales, nada fuera de lo normal”.

Previo a la función de “Frutos rojos”, el público disfrutó de la participación musical de la soprano Leslie López, quien interpretó dos temas donde su voz lució de manera espectacular.

Bibiana Luna estudió Teatro en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, egresada en 2019, y de inmediato empozó a trabajar con Grupo Epitafio y de manera independiente en Youtube y con Napolitano Producciones, compañía que funda junto a Yessica Yepes y Vicente Cisneros.

Con esta compañía y el apoyo de Terceras Llamadas, emprenden temporadas teatrales en Casona Spencer durante octubre de 2020, posteriormente en 2021 y ahora en 2022, siendo este el tercer año consecutivo que presentan proyectos originales.

Para Bibiana ha sido algo increíble desarrollarse en el ámbito teatral, que es lo que más le apasiona, aunque no ha sido un camino fácil, por eso emprendió la compañía Napolitano Producciones para forjar sus propias oportunidades.

“Es muy difícil, aún no logramos vivir del teatro, paralelamente tenemos otros trabajos, pero es muy bonito, es como un trabajo muy liberador, lo disfruto mucho y me la paso muy bien. Y así he encontrado una solución en cuanto a la dificultad en el arte de forma económica”.

Al culminar esta temporada, Bibiana Luna y Yessica Yepes, esperan buscar nuevos espacios y escenarios para compartir su talento e ideas a través del teatro, con un público más amplio.

Las próximas funciones de “Frutos rojos” en la Casona Spencer serán los días 12 y 26 de noviembre a las 18:30 horas. Costo: $100 o ($150 por dos personas). Asimismo, el precio de $150 aplica para disfrutar de “Frutos rojos” y de la obra “Sobre el daño que hace el tabaco” con Roberto Roldán que se estrena el 22 de octubre a las 18:30 horas en la Casona Spencer y alternará funciones en noviembre.

Mayor información en Facebook: /tercerasllamadas y en el WhatsApp: 7773885608.

Conéct@te:

Facebook: /NapolitanoProducciones

Instagram: @napolitano.prod