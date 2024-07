Bianca Marroquín regresa a Cuernavaca con 'Broadway Lights'

La reconocida actriz de teatro musical Bianca Marroquín, vuelve al Centro Cultural Teopanzolco para presentar el espectáculo "Broadway Lights" el próximo 10 de agosto a las 20:00 horas. Boletos ya a la venta.

Considerada como una estrella mexicana del teatro musical a nivel internacional Bianca ha elegido nuevamente el escenario del Centro Cultural Teopanzolco para volver a México, después de una exitosa actuación en el musical "Chicago" presentado en Nueva York.

"Broadway Lights, Bianca Marroquín en concierto", será una noche mágica, llena de música, recuerdos y talento.

Sin duda, este espectáculo será único pues nuevamente, Bianca presentará un gran concierto diseñado, creado y producido exclusivamente para el Centro Cultural Teopanzolco, y estará acompañada de músicos y pianista, para envolver al público en una agradable velada en la que dará muestra de su gran talento y esa calidad artística que la posicionado a nivel internacional.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Los boletos para disfrutar de este concierto especial tienen los siguientes costos:

Zona Oro: 1300 pesos

Zona Platino: 1100 pesos

Zona de Palcos: 1100 pesos

Zona General: 850 pesos

Para adquirir tus boletos, visita la página web de Boletia en o directamente en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 15:00 horas.

Adquiere tus boletos para ver el espectáculo "Broadway Lights" de Bianca Marroquí. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Acerca de Bianca Marroquín:

Inició su carrera en la Ciudad de México, en las producciones de La Bella y la Bestia de Walt Disney, Rent, El Fantasma de la Ópera, Monólogos de la Vagina y Chicago.

Debido a su talento y experiencia, Bianca se convirtió en la primera mujer mexicana en ser invitada a trabajar en Broadway, con un papel protagónico en el 2002, por lo que recibió el premio Helen Hayes Award, y desde hace más de 20 años sigue representando a México en lo alto, con cada una de sus actuaciones.

Bianca Marroquí, actriz de teatro musical. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Otros proyectos destacados en los que ha participado son: The PajamaGame, La Novicia Rebelde, In the Heights, Mary Poppins, West Side Story en Carnegie Hall, Chita Rivera en Fosse/Verdon y recientemente, muy honrada por presentarse en el palacio de Bellas Artes por primera vez para participar en el homenaje de la primera actriz Silvia Pinal.

Cabe destacar que en noviembre de 2022, Bianca Marroquín se presentó en el Centro Cultural Teopanzolco como parte del quinto aniversario de este recinto, volviendo a México después de 10 años sin actuar en su país.

