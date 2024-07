Bezares Producciones presenta 'Desde Chile con amor' en Foro Punto Cultural

La compañía Bezares Producciones estrenó la obra de teatro “Desde Chile con amor” de Rodolfo Rodríguez, en el Foro Punto Cultural, sus próximas funciones serán el 20 de julio, 3 y 10 de agosto a las 17:00 horas. Boletos ya a la venta con promociones especiales.

La obra “Desde Chile con amor” es una comedia para toda la familia, que se estrena por primera vez, bajo la dirección de Carolina Ponce y Alberto Bezares. Y la historia cuenta con personajes muy peculiares, una mujer gitana, un galán incansable, una mujer ruda y misteriosa, una pareja de recién casados que derraman miel y una mujer gitana mayor muy divertida que aparece para tratar de solucionar las cosas.

“Es una comedia original de Rodolfo Rodríguez, una obra muy divertida donde hay un hombre incansable al que le llegan dos chicas desde Chile, que lo vuelven loco y le mueven todas las emociones, solo que una es muy ruda y la otra muy encajosa. Y cuando todo parece ser un caos, llega Doña Zulma y vuelve peor ese caos”, expresó Carolina Ponce.

Alberto Bezares destacó que la compañía Bezares Producciones cuenta con un acervo de más de 50 obras que escribió Rodolfo Rodríguez destacado dramaturgo que también es conocido por haber interpretado el personaje de Calixto en el programa “Cachun Cachun Ra Ra”

“Esta obra no se había representado jamás, recordemos que es una de las más de 50 obras que dejó Rodolfo Rodríguez 'Calixto'. Y estamos muy contentos porque por primera vez la ponemos en escena para que la familia la disfrute y pasen un momento padrísimo”.

Obra de teatro “Desde Chile con amor” por Bezares Producciones. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¡Conoce a su elenco!

El elenco está integrado por Luis Cuesta (Alexis y Doña Zulma), María Serrato (Linda), Alejandra Covarrubias (Luana), Beto Báez (Alan) y Anel Michelle (Becky), quienes, con su talento y profesionalismo, dan vida a esta divertida historia llena de amor y enredos.

Los actores y actrices nos comparten sobre sus personajes para conocer un poco más de ellos, así como los retos que han enfrentado y lo que más han disfrutado de esta obra.

Luis Cuesta – Alexis y Doña Zulma

“Alexis es un joven muy seguro de sí mismo, alegre, bien parecido, bien vestido con un nivel de vida aceptable. Está soltero y a causa de dos mujeres, la vida se le vuelve un ocho y busca la forma de solucionar este enredo. Es un personaje muy completo porque tiene partes de comedia, partes serias y se viste de mujer para tratar de engañar a toda la familia”, dijo Luis Cuesta.

Asimismo, detalló que es un personaje muy rico con diversas emociones, algo que ha disfrutado mucho porque en cada personaje que hace, le gusta explorar cómo llevar esas emociones según el texto.

“Hay sido un reto porque es el protagonista y requiere mucho texto, mucha memoria y estar todo el tiempo en escena, pero lo he disfrutado mucho. Es una obra para reírse desde el primer momento hasta el final y una comedia muy profunda también”.

María Serrato - Linda

“Es una mujer bastante ruda, pero tiene una profesión que amerita que lo sea. Es la mejor amiga de Becky, la hermana de Alexis; Linda llega desde Chile porque viene a la boda de su amiga, pero al llegar conoce a Alexis, no se caen muy bien y tratan de hacerse la vida de cuadritos”, dijo María Serrato.

Y entre los retos que ha enfrentado con esta obra es que, Linda es muy cuadrada incluso en sus movimientos, entonces le ha causado algún problema ser ruda porque es una personalidad muy distinta a la suya. Y lo que más ha disfrutado de la obra, es la sorpresa que brinda el personaje casi al final de la historia.

Escena de la obra de teatro “Desde Chile con amor” de Rodolfo Rodríguez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Alejandra Covarrubias - Luana

“Es una ladrona, embustera, mentirosa que solo busca sacarle el dinero a quien se deje. Pero también es muy divertida y ocurrente, y al final del día como todo, los malos siempre caen, pero lo hará de una manera muy chistosa y divertida”, comentó Alejandra Covarrubias.

El reto que ha enfrentado es que sus papeles anteriores han sido un poco más serios y sobrios y este tiene que ser muy dicharachero.

“Es un personaje muy alocado, y el reto es hablar más rápido y encontrar el tempo a los diálogos y demás. Luana no es muy mi personalidad, pero todo manejable”.

Beto Báez - Alan

“Alan está sumamente enamorado de su esposa Becky, y le cumple todos sus caprichos, y a eso se dedica a hacerla feliz y a estar como muéganos. Disfruto mucho las intervenciones, porque no es un personaje principal dentro de la historia, entra y sale de escena, y eso lo hace bastante dinámico. Y las participaciones en escena son muy divertidas, él es muy amiguero, amable y consentidor”, comentó Beto Báez.

Y dijo que no se pueden perder la obra, porque está llena de muchas sorpresas.

Anel Michelle - Becky

“Es una persona muy romántica y súper chiqueada por su esposo Alan, están recién casados y ella es muy tradicionalista, y cuando se casó fue así de querer que su esposo la cargara al llegar a casa”.

Entre los retos que ha enfrentado, está el trabajar con nuevos directores en escena, “Algunos de los desafíos son los trazos en escena, porque había estado trabajando con otros directores y de pronto me norteaba, pero lo he disfrutado mucho. Esta es una historia mágica que está llena de amor por todos lados y de muchas risas, no se la pierdan”.

Elenco de la obra de teatro “Desde Chile con amor”. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Precio de los boletos

Recuerda que las siguientes funciones serán el 20 de julio, 3 y 10 de agosto a las 17:00 horas. Y los costos son los siguientes:

Donativo general : 250 pesos

: 250 pesos Grupo de tres personas : 600 pesos

: 600 pesos Grupo de cuatro personas : 720 pesos

: 720 pesos Grupo de cinco personas o más: 150 pesos c/u

Conéct@te:

Instagram: @bezaresproducciones

Facebook: /bezaresproducciones

Teléfono: 7775221151

Si mencionas esta publicación, obtienes un 20 por ciento de descuento en entrada general.