Bezares Producciones presenta '¡Cuidado con el zombie!' en Cuernavaca

La compañía Bezares Producciones estrenó en Cuernavaca la obra de teatro "¡Cuidado con el zombie!" con una función especial en el Foro Punto Cultural, que da pie a una breve temporada de presentaciones durante noviembre. Una obra muy divertida para toda la familia.

Esta obra, escrita por Alberto Bezares y dirigida por Carolina Ponce, es una historia que mezcla el horror con la comedia y la música en vivo, en un formato muy interesante.

Esta historia nos cuenta sobre los hermanos Alvin y Camilo Gamboa, quienes se acaban de independizar, y entre ese relajo que hay en su casa, Alvin manda a Camilo a hacer unos pagos de su coche. Pero resulta que en su travesía, Camilo se encuentra a una gitana que le vende unos polvos mágicos para resucitar muertos, y de inmediato piensa en un negocio para vender zombies de mascota.

Para iniciar su negocio, le llevan el cadáver fresco de un hombre, al que dan por desaparecido y lo están buscando. A casa de los hermanos llegarán visitas especiales como el jefe de Alvin, de la empresa discográfica Guacarock para ascenderlo a la vicepresidencia, lo que desatará muchos conflictos, problemáticas y sobre todo, mucha diversión.

En esta ocasión, el elenco está integrado por: Alberto Bezares (zombie), Beto Báez (Camilo Gamboa), Valfré Saavedra (Alvin Gamboa), Sofía Ocampo (Ramona Moctezuma), María Serrato (Sandra Rajuela), Antonio J. Cortés (Octavio Rajuela) y Marisa Tapia (gitana).

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Después de muchos años de hacer libretos y abordar los géneros literarios, siempre se me ha antojado y lo hago por costumbre, manejar la comedia siempre. El género de horror me gusta, pero con ese toque chusco y divertido. Entonces esta obra es fusiona comedia, horror y rock and roll con música en vivo", expresó Alberto Bezares.

Además, de que este formato en el que presentan la obra, tiene una fórmula multimedia porque está cubierta con audios, como si se tratara de una radionovela.

"Un aspecto importante es que la iluminación está pensada en darle un ambiente especial y se basa en la que tenía el famoso cómic 'Tales of the crypt', con tonos, verdes, azules y rojos".

Alberto Bezares escribió esta obra hace varios años, sin embargo, tiene una anécdota muy interesante que conecta con esta historia.

"La escribí dos años antes de que naciera mi hijo Beto Báez, y tal parece que se la escribí a él, porque las características de Camilo Gamboa son las de Beto, él a los tres años viendo un concierto de AC/DC me dijo, yo quiero hacer esto, es un rockero de hueso colorado, y parte de la historia de la obra, parece su propia historia".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Y además de presentar la obra, es el debut musical de Beto con su nuevo material discográfico, ya que en diversas escenas interpreta su música en vivo.

"A la par de la obra presentamos a Beto como cantautor, porque ahorita está promoviendo su álbum 'Sueños', que incluye 10 canciones y ya está disponible en plataformas digitales. Además de que pronto va a grabar la canción de 'Cuidado con el zombie', estamos muy contentos de combinar esta labor escénica y musical".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Bezares Producciones ha presentado esta obra en Ciudad de México, con otros elencos en distintas ocasiones, y además de estrenarla en Cuernavaca, por vez primera Alberto interpreta al Zombie.

"En otras puestas siempre había sido alguien más, generalmente actores con ciertas características físicas, como muy musculosos; pero siempre faltaba algo, el zombie tiene más chispa y es bastante canijo, entonces, en esta ocasión, pude hacerlo tal como lo imaginé".

La obra "¡Cuidado con el zombie!" tendrá las siguientes funciones durante esta temporada:

Domingo 5 de noviembre a las 13:00 horas en el Foro Punto Cultural

Domingo 12 de noviembre a las 13:00 horas en Tanka Studio

Domingo 19 de noviembre a las 13:00 horas en el Foro Punto Cultural

Para más información y adquirir boletos comunícate al teléfono 7775221151.

Conéct@te:

Facebook: /bezaresproducciones

Instagram: @bezaresproducciones