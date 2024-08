Benito Taibo presentó su novela 'Cuatro Veranos' en Cuernavaca

El escritor mexicano Benito Taibo presentó su libro "Cuatro Veranos" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), como parte del 3er. Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2024, contando con un público diverso entre jóvenes y adultos.

"El trabajo que está haciendo el municipio de Cuernavaca con este tercer festival de cultura de verano ha sido espectacular y maravilloso, yo estoy muy contento de que me hayan invitado", expresó Benito Taibo.

El libro "Cuatro Veranos" es una novela que fue publicada en 2023, y que el autor define como autobiográfica, ya que retrata sucesos propios en Veranos de distintos años. Asimismo, destacó que ésta es su estación favorita del año.

"Es una novela autobiográfica sobre cuatro veranos de mi vida, todo lo que ahí sucede es cierto, excepto lo que no lo es. Siempre hay un resquicio para la imaginación, la ficción, para engrandecer o hacer las cosas que suenen y suenen más heroicas de lo que fueron en su momento. Yo me divertí mucho y creo que mis lectores lo están disfrutando también".

Refirió que el primer verano es el de 1976 en La Paz, Baja California Sur; el segundo fue en 1977 en Alburquerque, Nuevo México en Estados Unidos; el tercero en 1978 en Gijón, Asturias en España y el cuarto en la Magdalena Contreras en la Ciudad de México.

El escritor Benito Taibo presentó su libro "Cuatro Veranos" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, como parte del Festival Cultural de Verano Cuernavaca.



Veranos en la ciudad de la eterna primavera...

El escritor mencionó que, Cuernavaca es una ciudad muy especial para él ya que pasó muchas vacaciones y fines de semana en esta ciudad.

"Mis padres tuvieron una casa aquí hace 25 años, y todos los fines de semana estaba en Cuernavaca, muchos veranos los pasé aquí completos, y la verdad me emociona mucho estar en esta ciudad y poder presentar mi libro".

Benito Taibo compartió que para este libro tuvo que recurrir a su familia y amigos para recordar aspectos importantes de los momentos veraniegos que plasma en su obra, en uno de los trabajos más sinceros que ha realizado para referirse al amor, la poesía, el autodescubrimiento, la belleza de lo cotidiano, aventuras y las lecciones que marcan la vida.

En una interesante dinámica con el público, Benito compartió sobre sus inicios en la literatura, y cómo surgieron algunas de sus obras. Rompiendo con la clásica forma de presentar un libro, Benito tuvo una constante interacción con el público, respondiendo preguntas, intercambiando puntos de vista y escuchando las anécdotas que sus lectores y lectoras han tenido a través de leer sus obras.

"Me sigue sorprendido después de tantos años que los jóvenes me estén leyendo, y se van pasando el libro de generación en generación, cosa que me sorprende doblemente. Siempre digo que la literatura no tiene fecha de caducidad pero no creí que aplicara en mi propia obra. Es muy emocionante ver que cada vez chicos más jóvenes se acercan a mí porque me ven como una suerte de cómplice, y no hay forma de agradecerlo más que seguir escribiendo".

Entre la charla, mencionó que "A los niños no hay que educarlos hay que quererlos y la literatura es la mejor forma de quererlos", y destacó que, "Todos somos lectores aunque algunos no lo sepamos".

Su próximo libro será sobre comida

Finalmente, compartió que pronto saldrá un libro de comida que se llamará "Cuchara y memoria".

"Es de comida, no de cocina y es que tiene qué ver con esas comidas que me hicieron ser quién soy, porque estoy convencido de que la comida es un acto cultural, de amor, de solidaridad, de entrega, de imaginación y que hay que celebrar".

Finalmente, Benito se dio el tiempo de saludar al público, firmar libros y agradecerles personalmente por el apoyo que le brindan, ya que algunas personas viajaron incluso de la Ciudad de México y otros lugares para disfrutar de esta presentación.