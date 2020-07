Barrancas de discurso

Existen varios hechos que hacen sentirnos orgullosos a los cuernavacenses; uno de los más importantes es nuestro paradisíaco clima, hecho que le ha sido merecedor del nombre: “la ciudad de la eterna primavera”. Uno se preguntaría, ¿y por qué Cuernavaca tiene un clima tan especial? Son varios los factores: en primer lugar, una buena parte de la ciudad se encuentra en lo que los biólogos llamamos ecotonía, es decir, una zona de transición en donde se juntan dos tipos de vegetación; en este caso el bosque templado del norte (BT: principalmente de pinos, y encinos) y la selva (tropical) baja caducifolia (SBC) del centro y sur de Morelos. Este encuentro contrastante de biotas también se puede visualizar con el continuo y gradual descenso de la altitud de norte a sur. Sin embargo, ésta no es la única razón por la cual se explica la relativa homogeneidad del clima a través del año, en Cuernavaca, ya que esta situación (ecotonía bosque-selva) se presenta en innumerables ocasiones en México, y el clima no se asemeja al de Cuernavaca.

\u0009Existe una segunda razón que contribuye sustancialmente a esta circunstancia: las barrancas. Pocas ciudades en México pueden darse el lujo de presumir estas bellas, caprichosas y “serpentinadas” hendiduras, las cuales han sido labradas parsimoniosamente por el llanto de alegría del Chichinatuzin, originando la erosión del suelo río abajo a lo largo de mucho tiempo. Asimismo, estas profundas cañadas -en algunos casos- han sido ancestralmente “bosquejadas” por ciertas fallas geológicas que han formado causes pioneros de lo que hoy conocemos como el sistema de barrancas de Cuernavaca. Si analizamos una imagen de satélite de la parte norte de Morelos, especialmente el noroeste- podemos observar que este sistema solo se presenta básicamente en el municipio de Cuernavaca, y no tan marcadamente en otras regiones en donde se encuentra el BT y la SBC. Esto se debe a que en la región norte (hacia el poniente) en donde se localiza Zempoala es en donde existe la mayor elevación sobre el nivel del mar, y por lo tanto un gran declive hacia Cuernavaca (dirección sureste), incrementando la velocidad y fuerza (pluvial) del agua convirtiéndose en un gran elemento erosivo dentro de los causes de los ríos, para seguir moldeando las profundas barrancas.

\u0009Han sido varios los gobernantes de Cuernavaca y en general muchos ciudadanos que han enfatizado los atributos de las barrancas de Cuernavaca, pero realmente pocos los que le han apostado a este importante patrimonio natural y turístico. Sin duda uno de ellos lo fue nuestro amigo Alfonso Sandoval Camuñas (q.e.p.d.) quién con su gran convicción, voluntad política y carisma produjo proyectos muy interesantes tales como el paseo del Parque Porfirio Díaz, rumbo a lo que conocemos como “la coronela” (en la calle Carlos Cuaglia).

Asimismo, a menudo se convoca a través de los diversos medios de comunicación para limpiar y embellecer las barrancas. Por supuesto que, organizar actividades de este tipo –en principio- es algo positivo para estimular el trabajo corresponsable de la sociedad y las autoridades. Además, se fortalecen los nexos dentro y entre las familias hacia nuestro entorno, algo tan necesario para contribuir a la armonía de todos los que habitamos de mi querida Cuerna.

\u0009No obstante, es indudable que las acciones antes mencionadas no tendrán un efecto perpetuable y sólido si no se establecen también programas de fondo a corto, mediano y largo plazo. Es necesario también establecer acciones para delimitar responsabilidades severas a quien contamine, ya sea con desechos sólidos o con sus descargas de drenaje a las barrancas; SÍ, mano dura a quien lo haga y lo siga haciendo. De otra forma, las acciones de limpieza y embellecimiento sólo serán temporales y pasarán a ser parte del archivo histórico de la indiferencia. De otra forma, seguiremos solo planteando ocurrencias (década tras década) y las barrancas seguirán igual o peor… por la contaminación y la deforestación.

