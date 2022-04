BaNdula celebra 25 años de trayectoria en México

La agrupación BaNdula cumple 25 años de carrera en México, tiempo en el que se ha consolidado como una propuesta de música y baile para niños y niñas, compartiendo importantes mensajes a través de sus canciones.

Para este festejo, el grupo develará un cachito de lotería en su honor y tendrá una gira de conciertos en distintos recintos de la Ciudad de México.

BaNdula fue fundada por el músico argentino Carlos "Pelusa" Rivarola y el escritor y compositor guerrerense Emilio Lome en 1996.

BaNdula es un grupo de músicos y bailarines profesionales que utiliza la poesía y la Música como puente para comunicar la alegría, la pureza, la solidaridad y la riqueza inmensa de la cultura Latinoamericana, donde se mezclan la influencia indígena, africana y española.

"Como músico había trabajado con diversos artistas como Tania Libertad, La Maldita Vecindad y Lila Downs, y de pronto cuando se me ocurrió hacer mi propia banda fue el momento justo, con todas esas ideas que había ido recabando en el camino. El grupo se inició hace 30 años en realidad, pero hace 25 años fue cuando Emilio me propuso hacer este proyecto para niños, lo dudé porque de hecho ya me habían ofrecido cuatro veces antes y lo rechacé, se me hacía de flojera y que era algo ñoño, sentí que como músico profesional no iba a andar en esas jugadas. Pero una ocasión, Emilio me trajo unos versos y siempre los recuerdo porque fueron los que me cambiaron la jugada. A partir de ahí, me pregunté '¿por dónde empiezo?', y justo pasó mi hija Clarita delante mío, y dije es un gran paso comenzar con ella, y así fue. Ella probaba todas las canciones, e incluso grabó en el primer disco cuando tenía tres años", expresó Carlos "Pelusa" Rivarola.

A la agrupación se sumen talentosos artistas como Leticia Martínez, María Penélope Vargas, Violeta Ortega y José Luis Martínez, quienes continúan compartiendo esta gran aventura musical.

En 1997 son invitados por el programa Alas y Raices a los niños de CONACULTA y comienzan a producir conciertos con puestas en escena que incluyen canciones, danza, teatro y narracion en diferentes foros.

Su discografía está integrada por: 1999 "Que Chévere guateque" (1999), realizado con Argos música; "El Carnaval de la Lectura" (2001) para editorial Alfaguara; "Arcoiris: por los derechos de las

niñas y los niños" (2003) para el Municipio de Nezahualcóyotl en Estado de México; "Luna Paquimé" (2007) para el Instituto Chihuahuense de Cultura; "Corazón de Barro y Piedra" (2010) para el Instituto

de Cultura de Morelos y "BaNdula 15 Años" (2012) de producción independiente.

"En el primero y segundo, abordamos pura onda tropical caribeña. En el tercero empecé a incluir el corrido e invité a La Maldita Vecindad y a Lila Downs, pero todavía se tenía la parte tropical. Y el álbum de Chihuahua surgió cuando el director de Cultura me pidió hacer el disco para los niños de allá, porque se estaba pasando un momento difícil, con las muertas de Juárez y las drogas y que el estado sólo era conocido por esas situaciones, y los niños no merecían escuchar sólo eso. Me animé e hice mancuerna con Emilio, hicimos un disco muy bonito, pero a varios del grupo no les gustó porque decían que BaNdula era más música caribeña, y acá ya habíamos incluido otros géneros como hip hop y reggae. Posteriormente, Martha Ketchum escuchó el disco y me pidió hacer uno dedicado a Morelos y así surgió 'Corazón de barro y piedra' que también tuvo gran éxito".

En 2015-2016 surge el proyecto “Levanta la voz”, canciones para prevenir la violencia en niños y jóvenes para PRONAPRED a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRITV) compartiendo el ritmo y la alegría. BaNdula ha viajado con su música y sus bailes dando cientos de funciones a muchos estados de la República Mexicana, también ha participado en Festivales Internacionales en Colombia, Brasil y EEUU.

Asimismo, participan en el programa de prevención de la delincuencia en los jóvenes de PRONAPRED, coordinado por IMRITV, en instalaciones del DIF, impartiendo a los adolescentes internos de la institución el taller de ritmo llamado ”Música de Cajón”.

Dentro del mismo programa componen cinco canciones dedicadas a la problemática de abuso y violencia padecía por los menores llamado Levanta La voz.

Asimismo, BaNdula ganó el Premio Nacional de Periodismo 2015 en la categoría de divulgacióncientífica y cultural con la canción “Nicte Há” de este proyecto.

"Mi tarea cultural con BaNdula siempre fue difundir lo mexicano, mi compromiso como arista es abordar lo que hay aquí y la música indígena es riquísima, y por supuesto conectarlo a Latinoamérica por medio de los ritmos y estilos. Además siempre me interesa conocer otras culturas dentro de México, porque realmente me siento mexicano y amo la cultura de este país".

Carlos Rivarola mencionó también que la tarea de la creación musical es muy interesante, "cuando me llega la letra de Emilio me maravillo, a veces no le cambio ni una coma, pero surge el reto de cómo llegarle con la música a esa letra, y el mejor elogio que hemos tenido es que parece que las canciones las hace una sola persona".

En 2021, Carlos Rivarola presentó el proyecto "Feliciano, el mensajero del monte" con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA) a través del programa Sistema Nacional de Creadores de Arte resultando en la creación de 17 canciones y piezas instrumentales, inspiradas en el escultor morelense Feliciano Mejía.

Y durante este año, BaNdula comenzará con la producción y montaje del espectáculo de música y danza de este proyecto, que reúne historias, poesía y perfomance que a través diferentes canciones ycoreografías dan vida al imaginario de Feliciano.

Cabe destacar que Carlos nombró al grupo como Bandula, sin saber uno de sus significados, pues justamente lo encontró en Internet tres años después de iniciar la banda.

"Siempre he dicho que BaNdula nos eligió a nosotros, tiempo después de poner el nombre descubrí que este nombre viene de Bamiki BaNdula, la tribu de pigmeos Mbuti del Congo, y que significa 'Los Niños de la Selva', un pueblo que se caracteriza por la dulzura de su canto y el trato preferencial y tierno que dan a sus niños, por eso considero que es perfecto para nuestro grupo".

BaNdula celebra 25 años de cantar y bailar, con la alegría de sabernos integrados en el mundo difundiendo la ternura, el juego, la ñ conciencia y la solidaridad, siempre dando lo mejor de ellos.

"Siempre hay momentos difíciles y momentos buenos, ha sido algo impresionante como creador y músico, este proyecto me llevó a crear algo y transmitir un mensaje. En muchas ocasiones, las autoridades nos dejan de lado, pero es importante mencionar que la cultura es parte de nuestra identidad e idiosincrasia y debe valorarse como tal".

Hoy a las 17:00 horas realizarán la develación del billete conmemorativo en la Lotería Nacional (se podrá ver vía Facebook en las redes de la Lotería Nacional).

Asimismo, el 24 de abril realizarán el Sorteo y presentarán un concierto en la Lotería Nacional a las 17:00 horas, donde tendrán invitados especiales. Y será un espectáculo especialmente para las familias de los trabajadores de la Lotería y los vendedores de cachitos.

El 30 de abril a las 12:00 horas se presentarán en el cierre del Dipuchilitour Cabaretero para la chama quizá en la Plaza Cívica de Coyoacán y el 1 de mayo a las 17:00 horas estarán en el Complejo Cultural Los Pinos.

