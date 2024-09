Banda indígena 'Meztli' promueve la música morelense y mexicana

La Banda Infantil y Juvenil Indígena "Meztli" originaria de Atlatlahucan, Morelos, y dirigida por el profesor Ángel Salazar Anzures, es un proyecto que promueve y rescata la música morelense y mexicana, e impulsa el talento de niños y jóvenes de diversas edades en el arte de la música, desarrollando sus habilidades y creatividad.

Actualmente, está integrada por más de 30 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años de edad que radican en Atlatlahucan y demuestran su talento e interés por aprender y promover la música, con la guía de su director.

Cabe destacar que el profesor Ángel Salazar Anzures ha tenido una buena visión al descubrir el talento de las personas en diferentes ámbitos, y especialmente en la música, y ese buen ojo y oído es lo que da inicio a este gran proyecto que ha beneficiado a muchos niños y jóvenes de Atlatlahucan.

“El proyecto surge cuando llego directamente a Atlatlahucan a trabajar como docente en la Secundaria, y retomando la parte artística me inclino inicialmente por otra disciplina, pero me di cuenta que no eras de nuestra cultura mexicana, y le doy pauta a lo que sería una banda tradicional mexicana, y hoy denominada como banda indígena”, expresó el profesor Salazar Anzures.

Destacó que, debido a la pandemia, el proyecto se fue retrasando y fue hasta hace un año que lograron consolidar bien esta banda de música, cuyo objetivo es rescatar la cultura indígena en la parte náhuatl, precisamente porque está conformada por niños y jóvenes que son hijos de personas que hablan náhuatl en Atlatlahucan.

“Cuando iniciamos, invité a varios jóvenes que empezaron a integrarse, y después el proyecto se llevó al municipio y con el valioso apoyo que nos ha dado la presidenta Alma Delia Reyes Linares, nos han abierto las puertas a manos llenas. Después se integró a la Casa de Cultura, y actualmente está integrada por un aproximado de 35 a 38 niños y jóvenes de seis a 16 años de edad”.

Entre los instrumentos que los integrantes de la banda tocan están, la tarola, platillos, tambora, güiro, trombón, tuba, clarinete y trompeta, destacando que cada uno se ha ido canalizando con el instrumento que ha sido de su agrado, y algunos van más avanzados que otros, pero siempre en constante desarrollo.

“En nuestro repertorio, tratamos de ser versátiles en el sentido que tocamos boleros, baladas, rancheras, corridos, son y el tradicional chinelo cuya música es un himno del estado de Morelos”.

La Banda Infantil y Juvenil Indígena "Meztli" ha tenido la oportunidad de presentarse en diversas partes del estado de Morelos como el Tren Escénico de Cuautla, en Axochiapan e implementaron los Domingos de Chinelo en Atlatlahucan.

El profesor Salazar Anzures menciona que la banda sigue abierta para todos los niños y jóvenes que deseen unirse: “La idea es tener en cada comunidad este tipo de proyecto, para posteriormente tener una banda monumental donde se presenten todos juntos. Nuestro objetivo es llevar la música tradicional mexicana a todos oídos”.

Experiencia de los integrantes de la agrupación

Algunos de los integrantes de la banda nos comparten cómo ha sido su experiencia en esta agrupación, incluso aquellos que llegaron desde otros estados como la Ciudad de México, y hoy están orgullosos de conocer e interpretar la música morelense.

“He experimentado muchas cosas y ha sido una experiencia muy bonita porque hemos visitado muchos lugares. Y todas las canciones las conocí gracias al maestro, y es una experiencia bonita para aprender más de la cultura de Morelos. Una de mis canciones favoritas es ‘De Morelos es la chata’”, dijo Camila Naomi (clarinete).

“Ha sido una experiencia muy difícil y a la vez muy bonita, ya que se han presentado retos como dominar la trompeta y combinar con la escuela, pero me gusta que las personas nos vean tocar y que admiren nuestro trabajo. La canción que me gusta es la del Chinelo, porque parte de Atlatlahucan se le conoce como la cuna del Chinelo, yo soy de la Ciudad de México y cuando recién llegué a Atlatlahucan fue una experiencia muy bonita porque me trae muchos recuerdos de mi infancia y me causa mucha nostalgia; y ahora tener la oportunidad de poder tocar esa música es una experiencia muy agradable”, compartió César Armando (trompeta).

“Realmente es una experiencia muy agradable y bonita porque vamos a lugares a donde podemos representar a nuestra banda, y lo que más me gusta es convivir y demostrar a los demás que todos pueden tocar un instrumento”, comentó Anahí Cortés (clarinete).

“Todo empieza por un sueño, si no tuviéramos esa motivación del profesor y su apoyo, no habría nada de esto, así que le damos gracias al maestro Ángel por sus enseñanzas. Una de mis canciones favoritas es ‘Novillo despuntado’ ya que me recuerda a mi abuela que ya falleció”, dijo Ingrid Gabriela (clarinete).

Finalmente, el profesor Ángel Salazar Anzures agradece a los alumnos, padres de familia y docentes por ser parte y apoyar este maravilloso proyecto, que tiene la finalidad de representar a Morelos por todo el país, pero también representar a México y toda la cultura que conlleva.

