Bajó al infierno y subió con su novela bajo el brazo

Aquí en Cuernavaca existe un hotel llamado Bajo el Volcán, título tomado del libro de Malcolm Lowry poeta y novelista inglés que llegó allende el mar y aquí se inspiró para escribir su mundialmente famosa novela Bajo el Volcán, ya que desde esta ciudad se tenía la magnífica vista del Popocatépetl antes de que el crecimiento urbano tapara su vista.

En su novela el autor relata de manera catártica su desgarradora vida agobiado por un alcoholismo que nunca logró vencer del todo. Inspirado por las plumas de Ernest Hemingway, James Joyce y Franz Kafka, autores que Lowry admiraba, este autor desnuda su alma y a golpe de máquina de escribir marca Underwood que le prestaron donde vivía, narra sus amores rotos y describe de manera íntima su vida, la vida de un excónsul inglés en esta ciudad, que, pese a la elegancia y flema que lo caracterizaban, se mete a cantinuchas de ínfima categoría en 1938, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas consuma la revolución mexicana con la expropiación petrolera a compañías inglesas y estadounidenses.

Eran ambientes hostiles post revolucionarios en donde, además, un inglés no era bien visto y menos en el bajo mundo de la pobreza, el alcohol y la prostitución. Aventuras que narra en su magistral novela con impecable prosa ya que Lowry, nacido en 1907 y fallecido en 1957, en su juventud estudió en las más exclusivas escuelas y viajó por todo el mundo, llegó a visitar la India, en lujosos navíos siempre por supuesto en “first class” y aquí en Cuernavaca su galopante enfermedad y lejos del mundo snob en el que siempre vivió y en busca de emociones distintas a las suyas, se aventuró, subido en transportes públicos vestido con traje de lino y sombrero estilo Panamá, rumbo a pueblos sin destino alguno casi siempre en áreas rurales donde describe el odio de ese México empobrecido contra un extraño que no era bien recibido sobre todo lejos de la seguridad de una ciudad y de acompañantes conocidos.

Lo extraño es que ese ambiente que eligió para vivirlo en Cuernavaca, era tan ajeno a él y sin embargo supo abordar el tema del Morelos Bronco de manera magistral. El notable director estadounidense de cine John Huston dirigió la película que lleva el título del libro filmada en la exclusiva mansión en la que vivió en Cuernavaca. Recrea en ella, los principales tugurios que visitaba, los que sobrevivieron a la destrucción, en los que Lowry se refugiaba para escapar de sus propios demonios, pero a pesar de que el alcohol se encuentra presente en cada página de su libro, Bajo el Volcán no es la historia de un borracho sino que el tema central es: ¡Cómo su autor aquí en Cuernavaca plasma la angustia que agobia al excónsul Geofrey Firmin, nombre del protagonista principal que en realidad es la angustia tanto del autor como del protagonista y que ambos tratan de ahogar en alcohol. Y aunque en una entrevista hecha años después, el autor confesó que la primera versión, que era mucho más pequeña, se la rechazaban todos los editores a los que acudía para su publicación, es entonces que decidió ampliar la extensión de su libro y comenzó a narrar su propia experiencia en la bebida de manera descarnada. Cuando la concluyó fue aceptada para su publicación. Cuando Malcolm Lowry llega a Cuernavaca en 1936 procedente de Acapulco a donde desembarcó, venía de un periplo por países asiáticos. Ya instalado en Cuernavaca, no soportó el calor asfixiante del Acapulco de antaño, le toca el rompimiento de relaciones de Gran Bretaña contra México por la expropiación petrolera así es que el cónsul, su protagonista del libro, deja de serlo y lo comienza a llamar ex Cónsul. Describe también el Cuernavaca que él conoció muy diferente al actual. Era una pequeña ciudad de ocho mil habitantes con cantinas con pequeñas puertas abatibles de madera para entrar o salir. Tampoco los hoteles que él conoció existen. Había uno en lo que ahora es un enorme estacionamiento en la esquina de la avenida Morelos centro y calle Rayón, era el Shangri-La, el Hotel Bellavista, frente al Kiosko del centro de la ciudad, el Hotel Marik, al que llegaba don Alfonso Reyes que se ubicaba en lo que ahora es el Centro Comercial Las Plazas o el Hotel Chulavista, hoy también desaparecido. La imagen urbana de Cuernavaca cambió, paso de pueblo con sus casas con techos cubiertos de tejas de barro a numerosas colonias que contribuyeron a la pérdida de la fisonomía pueblerina que caracterizaba a nuestra ciudad. Cuando Malcolm Lowry abandonó Cuernavaca nunca más volvió y se puede decir literalmente que aquí en vida descendió al infierno y emergió de él apretando contra el pecho su novela Bajo el Volcán.