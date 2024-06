Bailarines revolucionan el ballet clásico con 'Men in pink tights'

Con gran éxito la compañía Males on pointe presentó dos funciones en el Centro Cultural Teopanzolco, del espectáculo "Men in pink tights 2024" en el cual combinan el ballet clásico con la comedia, en un juego de humor e irreverencia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Este espectáculo dirigido por Víctor Treviño, se realiza bajo la producción de Tonatiuh Gómez, y está protagonizado por bailarines hombres en tutú, con mallas rosas y puntas de ballet, que demuestran su impecable técnica y talento, así como su masculinidad y su habilidad para transformarse en hermosas bailarinas.

“Es un programa de ballet clásico, con todo lo elemental que tiene ballet, la técnica, la clásica, la elegancia y la estética, agregándole un discurso irreverente y cómico de una manera divertida”, expresó Tonatiuh Gómez.

El elenco está integrado por 14 bailarines de México, Argentina, España, Colombia, Chile y Estados Unidos. Ellos son: Tonatiuh Gómez, Walter Battistini, Iván Félix, Kevin Ortiz, José Miguel Galindo, Rogelio Carrillo, Carlos Arronte, Juan Pablo Berra, Ángel Macías, Jesús Sánchez, Eli Gómez, Christian Barrera, Ignacio Pérez y Karim Raziel.

Elenco de la obra "Men in pink tights 2024". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Durante la primera parte del programa, presentaron las piezas clásicas “Pas de Quatre”, “Harlequinade”, “Diana y Acteón” y “La muerte del Cisne”.

Y después de un intermedio, continuaron con la clásica obra “El Cascanueces”, cerrando con una participación especial al ritmo de la canción “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey.

En cada uno de los números, los bailarines fusionaron su talento y su magnífica interpretación con divertidos berrinches, poniéndose el pie unos a otros, para destacar en escena, ganarse el aplauso del público y brindar ese toque humorístico al espectador.

“En el espectáculo, los hombres hacemos tanto los roles masculinos como los femeninos, y en algunas piezas unos somos héroes y príncipes, mientras que otros son hermosas damiselas con medias rosas, pelo en pecho y que bailan perfectamente en puntas”.

"Men in pink tights 2024" es una fusión de ballet clásico y comedia. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Acerca de Males on Pointe:

Es la primera compañía de ballet integrada por hombres que bailan en puntas en Latinoamérica. El equipo creativo estuvo involucrado con destacadas compañías de este género en Norteamérica como: Les Ballets Eloelle / Grandiva de Estados Unidos o Les Ballets Trockadero de Montecarlo, en el que Víctor Treviño fue principal durante casi diez años.

“En la pandemia, dábamos clases, donde entrenamos chicos y colaboramos con otros proyectos, y en una de esas se logró una colaboración importante con Ballet Eloelle de Víctor Treviño, una compañía de ballet para hombres que hacen comedia y bailan en zapatillas de punta. Él se acercó con nosotros y nos dijo que, en el grupo, teníamos chicos con un buen un nivel profesional, y que realmente existen pocos empleos ya que solo hay dos compañías en el mundo que han hecho esto; y de ahí salió la idea la compañía que cofundamos Iván Félix y yo, con la idea de ser la primera compañía emergente de manera formal en toda Latinoamérica y aspirando a ser la tercera en el mundo de una manera sólida”.

Y destacó que, más allá de una compañía se empieza a volver un movimiento porque mucha gente compartía como comunidad en las redes sociales y se hizo un ruido internacional con muchos bailarines, por lo que ahora está integrada por bailarines de diversas partes del mundo.

Conéct@te:

Facebook: /malesonpointe - /tonatiuhgomezoficial

Instagram: @malesonpointe - @tonatiuhgomezoficial