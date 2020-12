El viento va deshaciendo la madeja y arroja al aire las semillas cubiertas de algodón que danzan iridiscentes al sol. Luego, algunos metros más allá, se posan delicadamente en la tierra llevando consigo todos los nutrientes y la información necesaria para que de ellas crezca una nueva ceiba, el árbol primigenio, el que conecta los tres niveles de existencia.

En uno de los caminos que transito del trabajo a la casa, cada año en estas fechas un pequeño pochote, del nahua “pochotl” (ceiba petandra o parvifolia) se puebla de vainas que al madurar liberan el algodón que protege y ayuda a desperdigar sus semillas. Verlo allí, en un terreno baldío que en algún momento formó parte de la selva baja caducifolia, resistiendo y persistiendo me llena de ánimo y enternece. Para él no hay fatídico 2020. Ajeno al drama humano se limita a cumplir su ciclo a la espera de que los loros que se alimentan de sus semillas dejen algunas íntegras y pueda reproducirse.

Las ceibas son uno de mis árboles favoritos, es difícil pasar al lado de una ya mayor y no quedar impresionado por su volumen y su majestuoso estar. Consideradas sagradas en África, Asia y América, alguna vez leí que probablemente, tras una inundación, una ceiba africana hubiera sido desprendida del suelo y trasladada al mar para que, cual carabela vegetal, tras una enorme travesía se posara en tierra y se esparciera por centro y Sudamérica. Ahora se piensa que puede haber llegado mucho antes, cuando apenas los continentes se separaban, pero el relato de su viaje transatlántico sigue instalado en mi imaginación. Para los mayas es el “ix yáax che’”, el primigenio árbol, el Axis mundi que comunica el inframundo, el mundo y los cielos y a través del cual circulan los dioses para visitarnos. Otras cuatro de ellas se encuentran en las esquinas, como las columnas o pilares de la tierra, cada una con el color correspondiente a su rumbo.

Como muchísimos otros árboles de aquí, tiene propiedades medicinales: es antiinflamatoria y antirreumática, y buena para malestares de la piel e intestinales. Sus frutos tiernos son comestibles al igual que sus semillas, que se consumen tostadas o fritas en tacos con salsa y acompañadas de atole blanco. En las ceibas habitan unos gusanos comestibles, los pochocuiles.

Me fascina su algodón, que se usa como material aislante y como relleno de chalecos salvavidas, pues es impermeable, 20 veces más ligero que el corcho y carga 20 o 30 veces su peso y, especialmente, como relleno de cojines, bolsas de dormir y almohadas, pues en él no crecen ácaros ni otros insectos, es térmico y se mantiene fresco y esponjoso. Siempre he querido una almohada así. Aquí en Morelos no las hacen, sé que sí en el Istmo y Chiapas, pero cada vez que fui, por alguna u otra razón no compré una. Estoy seguro que sobre una de ellas tendría sueños suaves pero poderosos, sueños profundos de un mundo mejor y, habiendo tenido un buen descanso, despertar con la energía para realizarlos.