Aumento, insuficiente para los maestros de México en 2021

Uno de los ejes de la Nueva Reforma Educativa de la cuatroté, es la revalorización del magisterio compuesto aproximadamente de 1.7 millones de profesionales de la educación,

Con programas de promoción horizontal y vertical, que han tenido muchísimos problemas en la plataforma tecnológica (VENUS), así como la aplicación de los criterios y procedimientos por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), lo que ha ocasionado la falta de crecimiento en sus percepciones económicas y, la otra, es el crecimiento raquítico al salario base en las negociaciones y acuerdos entre la autoridad educativa y la representación sindical.

Una vez anunciado el aumento a los maestros para el año 2021 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) que será este año del 3.9 % directo al salario base y de 1.8% en prestaciones al personal de educación básica, media superior, superior y personal de apoyo y asistencia a la educación, queda claro un retroceso en el salario del personal educativo que, comparado con la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en México, en abril de 2021 registró un 6.1%, y la inflación acumulada en 2021 es del 2.7% (primer cuatrimestre del año).

El Índice de Precios al Consumidor incluye entre otros a la alimentación y bebidas no alcohólicas, artículos de vestir, alquiler de viviendas, medicinas, transporte, ocio y cultura, hoteles, cafés y restaurantes, así como bienes y servicios.

En el año 2020, el aumento salarial fue del 3.4% al salario base y 2.59% a las prestaciones y el IPC para este año fue del 2.82% y la inflación del 3.15%, haciendo hincapié en que la actividad económica bajó a consecuencia de la pandemia del COVID 19.

Con estos datos estadísticos se muestra que el personal de la educación ha dejado de percibir un salario digno y que en los próximos meses se hará más evidente esta crisis, ante ello, ninguna expresión sindical ha hecho el reclamo necesario en defensa del salario digno a las maestras y maestros.

Los diferentes liderazgos sindicales tanto a nivel nacional (SNTE, SITEM) como estatales (en Veracruz existen más de 20 sindicatos de la educación) están pasmados ante la presión del gobierno federal, lo que deja a los maestros indefensos ante esta crisis de salud, económica y política sindical. Es claro que se necesitan nuevos liderazgos que defiendan los intereses magisteriales, recordando que están por encima los intereses del gremio ante cualquier gobierno en turno.

Las maestras y maestros en esta pandemia por el COVID 19 estuvieron en el frente de batalla para brindar apoyo a sus discentes, aún sin contar con equipo, conexión y capacitación, para aminorar el daño de la falta de las clases no presenciales, se esforzaron al máximo, demostrando su compromiso con la educación y ahora se les paga con un aumento salarial inferior al IPC y la inflación, simplemente no es justo, no hay tal reconocimiento al magisterio, solo falsas promesas del gobierno de la cuatroté.

Sin duda alguna, cuando regresen los docentes a sus planteles, habrá reuniones formales e informales para el análisis y estrategias de protestas ante estas injusticias.

Ánimo, esto es solo el principio de un cambio en la política sindical.





