Asistencia social

Amigos les tengo una buena noticia el 25 de agosto del 2020 África quedo erradicada de Poliomielitis gracias al esfuerzo de todos los Rotarios. ¿Se preguntarán que es Rotary? Rotary es una Organización Mundial de voluntarios que prestan servicio humanitario, existen más de 32,000 clubes en más de 200 países. Polio Plus es el programa insignia de Rotary con el cual lucha para erradicar la polio del Mundo. Cuando esto suceda los rotarios habrán contribuido con 850 millones de dólares e innumerables horas de trabajo voluntario para proteger de este mal a través de la vacunación a más de 2,000 millones de niños en 122 países. Como parte de este humanitario trabajo cada club realiza proyectos propios, de Educación, Ecológicos, Agua Potable en beneficio de los más necesitados de la sociedad. Un ejemplo es la labor del Club Cuernavaca Segundo Centenario el cual se ha abocado a reunir gran número de televisiones analógicas, las cuales por ser obsoletas ya no tienen servicio. Estas televisiones fueron adaptadas para recibir la señal digital que manda la SEP para impartir la educación a distancia en esta época de pandemia, ya que hay un gran número de hogares que no cuentan con una pantalla inteligente, tampoco internet para que los niños puedan tomar sus clases.

Otro ejemplo es el del Club Rotario Jardines de Cuernavaca y Fondo Unido Rotario de México (FURMEX) quienes realizan el proyecto de casas ecológicas en el Municipio de Amilcingo, Morelos para beneficio de las personas que perdieron sus hogares con el temblor de 2019. La República Mexicana se constituye en 7 Distritos. Nuestro Distrito el 4185 compuesto por los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz siendo nuestro gobernador por el año 20-21 Sergio Cruz Castañón.

En nuestro Estado se encuentra varias instituciones que realizan un gran trabajo social la Universidad La Salle Cuernavaca es una de ellas, a través del área de Humanidades y Acción Social, Coordinada por la Maestra Ma. Elena Liñán Badín se realizan 8 proyectos sociales. Ante el sismo del 19 de septiembre de 2017 esta casa de estudios implemento un plan de trabajo a largo plazo para acompañar el restablecimiento y desarrollo co-participativo de la comunidad La Era en el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. En estos dos años se han realizado diez proyectos interdisciplinarios en donde participan estudiantes de todas las licenciaturas beneficiando a los 405 pobladores de la Era. Dentro de este proyecto integral se llevó a cabo la firma del Convenio de construcción del Centro Comunitario en la Era con las autoridades de la Comunidad y las autoridades de la Universidad La Salle Cuernavaca.

Este centro de estudios apoya a la Asociación Caminando Unidos Asociación Civil que durante más de 20 años ha fomentado la transformación moral de las personas que participan en ella, logrando incidir en su entorno inmediato a través de su Centro Comunitario que se encuentra en la Colonia Lomas de Cortés. Otro gran proyecto de esta Universidad es la Escuela Comunitaria Aprendiendo Juntos, un servicio gratuito en donde los estudiantes universitarios se convierten en asesores de educación abierta de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria y en maestros de diversos cursos de inglés, computación, náhuatl, uso eficiente del celular, club de lectura, taller de educación financiera y manualidades. A la fecha se han beneficiado a más de 7,500 personas y se han entregado 85 certificados.

Otra zona apoyada socialmente por esta Universidad es la Comunidad Indígena de Tlalcozotitlán, Gro. apoyando a los estudiantes de la preparatoria en su regularización académica, además se apoya con un alto porcentaje de becas a egresados de la preparatoria de la Comunidad que elige estudiar una carrera universitaria en esta Universidad. Como se habrán dado cuenta estas dos organizaciones realizan de forma sistemática la ayuda a la sociedad más desprotegida de nuestro Estado y quiero despedirme de ustedes con los lemas “DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI” “INDIVISA MANEN” LO QUE ESTA UNIDO . PERMANESE