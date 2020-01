Así reaccionó el mundo artístico tras la muerte de Jorge Cázares Campos

Tras la muerte del reconocido pintor Morelense Jorge Cázares Campos, el mundo artístico envió sus condolencias a la familia, además de agradecer por su enseñanza y recordar los gratos momentos que les brindó el artista.

El maestro Cázares es parte de nuestra memoria, tanto por su pintura como por su persona. Un hombre vital, siempre amable con los jóvenes y muy querido en la comunidad artística. Su obra nos rodea, desde las famosas cajetillas de cerillos hasta los grandes formatos que nos regalan una vista muy especial de la tierra. Una lamentable pérdida que nos deja un gran legado.

Ángel Nova, artista plástico





Cortesía | Facebook Ángel Nova

En 2018, tuve el honor de compartir una mesa de diálogo por la diversidad cultural con el maestro Jorge Cázares, gran impulsor de la cultura de nuestro estado. Gracias por dar color a esas charlas, que tuve gusto de oír de usted. Siempre dueño de lo que sus ojos veían. Sus paisajes seguirán entre nosotros, a través de su mano pintora.

Jesús Sedano (director del Auditorio Ilhuicalli y promotor cultural)





Cortesía | Jesús Sedano

El legado artístico del maestro Cázares es innegable, pero como gestor y promotor cultural el Maestro pudo ver, hace muchos-muchos años, al Morelos del presente en el plano artístico y cultural, muchos recintos (que hoy tanto disfrutamos) se deben a la gestión del maestro Jorge Cázares Campos.

Hugo Juárez (director del Centro Cultural Teopanzolco)





Cortesía | Hugo Juárez

Maestro Jorge Cázares, me duele en el alma tu deceso. Fuiste para mí un gran consejero, un fiel amigo y mi primer maestro de pintura. Atesoraré cada una de tus enseñanzas he intentaré, para honrarte, ser continuador de tu lucha por la cultura en Morelos. Seguir tus pasos no es cosa fácil. La tierra que te vio nacer y librar tus grandes batallas quedará inmortalizada en tus lienzos. Fuiste el más grande paisajista de este suelo, un gestor cultural increíble y solidario siempre con el pueblo. Nos harás mucha falta maestro, tú sonrisa y tú valía apenas comparable a tu talento.

Ahora volverás a pintar con el creador, nuestro cielo con todos tus colores y serás, estoy seguro, el ángel guardián que velará por la imagen bendita de tu Tamoanchan. Mi más sentido pésame a su viuda, hijos, amigos y familiares. Hoy Morelos está de luto y las artes nacionales llorando tu partida. ¡Gloria para el gran Jorge Cázares Campos!

Emmanuel Espintla (artista multidisciplinario)





Cortesía | Emmanuel Espintla

No creo que exista un pintor de mi generación que no haya visto alguna vez las obras del maestro Cázares impresas en las cajas de cerillos “La central.

A mí me tocó ese afortunado hallazgo, y por mucho tiempo acaricié el sueño de ser pintor con una cajita de cerillos, no me imaginaba la metáfora que este objeto contenía, pues esas cerillas serían las que iluminarán mi camino por esos intrincados paisajes fantásticos de la pintura. Tal vez, el maestro lo sabía pero se lo guardaba para este momento en que lo veo despedirse guiñándome un ojo. ¡Va por usted maestro, que aun me quedan sus cerillas!.Chuyasso Chuy (pintor)





Cortesía | Chuyasso Chuy