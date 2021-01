Artistas se unen por la conciencia social

Somos uno es una campaña de responsabilidad social que busca crear conciencia y retomar el respeto, la empatía y civilidad entre la gente para recuperar una sociedad sana donde todos juntos podamos vivir plenamente. Aliándose de actores, cantantes y bailarines.

Este proyecto creado y dirigido por Ricardo de Rubens surge de su preocupación por el comportamiento equivocado de muchas personas y el deterioro del tejido social, por lo que se dio a la tarea de buscar a compositores, artistas, patrocinadores y amigos para que juntos dieran este paso al frente para invitar a la sociedad a ser mejores.

Una vez más la música sirve como vehículo de transmisión del mensaje a través de una canción principal, con la participación de 28 artistas entre cantantes, actores y bailarines de diversas edades con gran trayectoria. La canción “Somos uno” fue compuesta por María Bernal, Vyero Villaroel, Rick Mar ex integrante de Ragazzi, el cantautor Fossas y Marcia Macías hija del reconocido compositor Massias.

“Se trata de una iniciativa que empieza de la necesidad de cambiar urgentemente nuestro pensamiento y visión de vida. A Ricardo se le ocurrió juntarnos, con la idea de que fuera algo benéfico para todos con pequeñas acciones como tirar la basura, ser amable, apoyar el comercio local, ayudar al de lado y generar una convivencia e ir todos para adelante. A partir de esta iniciativa, nació esta canción llamada ‘Somos uno’ que fue compuesta por Rickmar, Vyero, Marcia, Fossas y yo, realmente fue increíble trabajar con ellos porque cada uno tiene un punto de vista musical muy diferente y congeniar también fue parte de la labor y la producción estuvo increíble”, expresó María Bernal.

Además de los compositores, algunos artistas que participan en este proyecto son Karen Luna, Sforza, Alejandro Tomassi, Santa Oviedo, Anna Hally, Betty Pérez, Miky Mendoza, Marco León, Brian Mejía, Arturo de las Fuentes, Emiliano Velázquez, Raúl Ortega, Marychuy Arámburu, Angelo Diep, Vik Guga, Mayra Chávez, Big Metra, Aneeka y Karla Guzmán.

“Unir a tanto talento desde actores, bailarines, cantantes y de todas las edades no fue cosa fácil, a algunos no los conocía y otros fueron una sorpresa; por ejemplo el maestro Alejandro Tomassi, gran actor mexicano, yo no sabía que cantaba y me sorprendí mucho y sin duda. Junto a los hermanos Noroña me tocó hacer los arreglos de la canción y en la parte vocal, fue una experiencia muy padre, dirigir a tantas voces no es fácil, pero cada quien le puso su sello característico y resultó muy interesante. Asimismo, esta campaña fue pensada para impulsar a los artistas independientes que no tienen disquera y eso es una parte muy importante y destacable”, dijo Rickmar, quien continúa con Ragazzi y actualmente forma parte del proyecto Boy Band Experience.

El lanzamiento de esta canción, está acompañado de un videoclip que fue filmado durante la grabación de voces del tema en los estudios Antarrec, bajo la producción y dirección de Ricardo de Rubens y dirección fotográfica de Francisco Fonseca.

Además de esta canción, el proyecto Somos Uno lanzará cápsulas de video con sugerencias e información en las redes sociales de los 28 artistas.

Además, se realizarán conciertos en streaming y cuando sea posible presenciales, donde se mostrará su música y mensajes, el objetivo será acercar a la gente con las instituciones de apoyo a la mujer, prevención del delito, de la violencia intrafamiliar, medio ambiente, salud y otras más, logrando una red entre las personas, instituciones y empresas que hacen algo por ayudar a los demás.

