Artistas neurodivergentes presentarán exposición

La Red Discapacidad Morelos anunció la exposición “NeurodiversArte” que se realizará en la Casona Spencer el próximo 26 de julio a partir de las 16:30 horas. La muestra reúne el trabajo de 50 artistas con discapacidad y/o neurodivergentes.

“Es una exposición muy linda porque son 50 artistas con discapacidad y neurodivergentes, que van a exponer en total 120 obras entre pintura, fotografía y dibujo. Asimismo, tendremos la poesía de Natalia Correa y cuatro de los maestros que han llevado diferentes talleres que son inclusivos con personas con discapacidad y neurodivergentes”, expresó Maricarmen Pérez, cofundadora de la Red Discapacidad Morelos.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Asimismo, comentó que la selección de los 50 artistas, surge a partir de una convocatoria a un concurso que se dio en el mes de junio, y que los ganadores son los que van a participar. La exposición se realiza en conjunto con la Fundación LuMaYa

"Todos los participantes son de Morelos, estamos representados en cuatro municipios, por lo que habrá artistas de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec".

Cabe destacar que los participantes, son de diversas edades, desde niños hasta personas adultas.

Cultura Subasta de arte oferta obras de Cisco Jiménez y Andy Warhol

"No se trata de apoyar a un grupo en particular, sino a una comunidad que no es como se piensa, que solo son niños, sino hay todo tipo de gente que requieren atención y servicios por parte del gobierno y de la sociedad".

Por su parte Mónica Pintos, cofundadora de la Red Discapacidad Morelos detalló que lo más importante de realizar este tipo de exposiciones es que parte de estos muchachos ya son artistas y quieren dedicarse al arte como profesión, y a través de estas iniciativas les están abriendo un espacio para mostrar su obra para que además puedan venderla.

“Para quienes ya se dedican al arte es algo importante, pero todos los demás, realmente están explorando y entonces viene un trabajo muy interesante en dos sentidos, convencer a las familias de que los sigan apoyando en este camino y convencer al resto de la sociedad de que esta expresión de todos estos artistas es muy novedosa y muchas veces es la única forma que tienen para expresarse, entonces es también un trabajo de inclusión y visibilidad que nuestra comunidad pide a gritos porque está muy olvidada, estamos llenando muchos huecos y esperemos que esta exposición se siga replicando", comentó Mónica Pintos.

Finalmente, invitaron al público en general a acompañarlos durante la inauguración de esta exposición y darles esa ventana, y como sociedad darnos cuenta que tienen mucho que aportar.