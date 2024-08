Artistas morelenses subastan obras en favor a Marco Tafolla

Artistas de Morelos unieron esfuerzos para realizar una subasta solidaria a favor del promotor cultural Marco Antonio Tafolla, la cual se realizó en el espacio Tianquiztli Olympia de la Colectiva Cultural Olimpia.

¿Quién es Marco Antonio Tafolla?

Marco Antonio Tafolla, activista, defensor de los pueblos de Morelos y su cultura, músico y promotor cultural de Morelos, es uno de los fundadores de Yankuik Kuikamatilistli, centro cultural que organiza encuentros artísticos y creativos, en especial en la zona sur de Morelos, que permite el rescate del patrimonio artístico contemporáneo y fomenta las nuevas generaciones de creación artística.

Cuenta con gran reconocimiento por parte de la comunidad artística debido a su importante labor, y ahora que se encuentra hospitalizado debido a complicaciones de salud, han decidido unirse y apoyar con esta subasta convocada por Juan Machín, y así reunir fondos para apoyar con los gastos médicos.

¿Qué artistas participaron en la subasta?

Entre los artistas que se sumaron a esta importante iniciativa están, Adriana Puente, Alejandro Aranda, Alessia Porras, Alicia Dorantes, Arturo Núñez, Axel Zequeira, Elena Paz, Enrique Torres Agatón, Karla Aguilar, Kristos Lezama, Juan Machín, Juan Minero, Marco Ruiz, Maricela Figueroa, Miguel Izquierdo, Omar Gómez, Pilar Hinojosa, René García, Rocío Boliver, Sandra Villagómez, Viviana Machín y Yuriria Almanza.

Asimismo, también se sumaron otras personas con la donación de obras, como Maricela Figueroa de Tere Espinoza; por Cisco Jiménez de Ana Rojas, Lucía Corona, Nelva Basáñez y Natalia F., así como por Rosa Aurora Cerón y Alfredo Dorantes.

"Agradecerles el apoyo y el cariño que se respira hoy aquí, y que hayan realizado este hermoso evento. Siempre me preguntan que para qué seguir haciendo promoción cultural, y después de muchos años, porque llevamos más de 30, y cuando nos pasa esta situación se vuelve a cuestionar el no tener que hacer esto, pero dijimos que sí. Encontramos esta gran red de apoyo y de amigos, y muchos decían, no es mucho pero es de corazón, pero en general es la luz y la solidaridad con que lo otorgan", expresa Alma Leticia Benítez, activista y promotora cultural.

Al menos 20 artistas subastaron sus obras en favor al activista Marco Antonio Tafolla. / Cortesía | Juan Machín

Y destacó que, una vez que pasen esta situación difícil, seguirán con su importante labor de promoción cultural.

"Gracias por ser una hermosa familia que nos acoge, sabemos que no estamos solos".

Cabe destacar que las obras que no fueron compradas durante la subasta, están disponibles en la página de Facebook del Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, para que puedan ser adquiridas.