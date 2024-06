Artistas del CMA se gradúan con exposición en el Museo Juan Soriano

En el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) se inauguró la exposición artística "1461: Rizomas Artificiales" de los alumnos de la Escuela de Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes (CMA) como parte de su graduación de licenciatura.

En esta ocasión, participan los artistas: Iván A. Rubart, Azul Santacruz, Karla Morales, Michi Domínguez, Sofía Pedraza, Esdras Reyes, Odiseo Bahena, Gerry de Papel, Ander M. Franco, Karen Berthier, Eliam Salinas, La Xolo Mota, Steph Quiterio y Cristina Toledo.

"El título de la exposición '1461: rizomas artificiales', básicamente hace referencia a los días que los alumnos pasaron tomando clases para ser licenciados. Y es interesante porque es una generación a la que le tocó la mitad de la licenciatura durante la pandemia, el hecho de estar encerrados y ese contacto que te ayuda a crear y a motivarte por el entorno, no lo tuvieron, sin embargo, pese a eso, su obra es muy interesante", expresó Alejandro Romero, director de la Escuela de Artes Visuales del CMA.

Los y las artistas pusieron todo su talento y empeño para realizar esta muestra que integra propuestas muy interesantes de grabado, pintura, dibujo, libro de artista y video.

"La exposición rescata la obra de mucho talento, este alumnado son las futuras generaciones que van a empezar a hacer ruido".

Piezas de la exposición artística "1461: Rizomas Artificiales". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Y comentó que, los jóvenes están muy movidos, exponiendo en todos lados y algunos continuarán la educación en posgrado, otros se van a titular y a empezar a ver hacia donde va su camino en las artes.

"La exposición '1461: Rizomas artificiales' de los y las estudiantes del Centro Morelense de las Artes, es la muestra testigo de una generación que se formó en gran medida a distancia y en la virtualidad. Y por alguna razón aceptaron el desafío de estudiar y producir arte en una sociedad que estaba perdiendo gran parte de sus certidumbres. Los trabajos aquí expuestos son el resultado no solo de un proceso de creación de una pieza o serie de trabajos, sino de un proceso mayor y más largo que es la carrera universitaria en sí: cuatro años, 1461 días, gran parte de ellos en la virtualidad, en el Rizoma", escribe Lucio Ávila en el texto de sala de la exposición.

Pieza de la muestra artística "1461: Rizomas Artificiales" del Centro Morelense de las Artes (CMA). / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Alejandro Romero destacó qué el MMAC les apoyo con esta sala ubicada en el Espacio T2 para realizar el montaje de la exposición, cuya gestión también fue realizada por los alumnos.

"Es importante que los alumnos vean que tienen las herramientas para el mundo del arte, que no es nada sencillo. Pero también están aprendiendo algo fundamental que es la autogestión, porque ellos deben buscar sus espacios y promocionarse porque así es el mundo real, no hay que esperar a que te descubran, ese es el sueño de todo artista, pero no, hay que buscar espacios y hacer comunidad".

Otro de los puntos fundamentales del CMA es la creación de lazos entre museos y espacios, con el objetivo de generar proyectos para la formación de los alumnos.

La exposición "1461: Rizomas Artificiales" permanecerá en el MMAC hasta el 7 de agosto, visítala en el Espacio T2 en un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada gratuita.